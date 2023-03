Kádr mužstva nedoznal žádných změn. Přesto je tým citelně oslabený. „Prozatím z klubu nikdo neodešel, ani nikdo nový nepřišel. Ale do jara půjdeme velmi oslabeni. Tři stabilní hráči základní sestavy rozhodně hrát nebudou, minimálně v úvodu jarní části sezony. Vavřík s Rychtaříkem jsou čerstvě po operaci z různých důvodů a Cáska se dlouhodobě potýká s problémy s kolenem. Má za sebou za dobu kariéry několik zákroků a bohužel je vyřazen ze hry na dlouhou dobu, s tím, že to vypadá, že už se na hřiště nejspíš ani nevrátí,“ vypočítává hráčské ztráty Čepelka. „Pak je zde několik dalších hráčů, kteří mají větší či menší zdravotní problémy. Je otázka, kdo z nich se vůbec dá do pořádku do prvního mistrovského zápasu. Laborujících je opravdu hodně,“ ulevil si vedoucí mužstva.

Přípravné zápasy byly jako na houpačce. „První přípravný zápas jsme sehráli v únoru proti Luštěnicím a hráli jsme velice dobře. To ještě hrála plnohodnotná sestava a také jsme soupeře porazili 5:2. Druhý zápas jsme sehráli proti Bohemii Poděbrady a v tom týdnu už začínalo velké množství absencí. První poločas jsme v kombinované sestavě ještě drželi krok i vyrovnané skóre, konečný výsledek však byl prohra 9:4. Týden na to už jsme se sotva dali dohromady, přesto jsme dokázali ubojovat remízu 4:4 proti velice kvalitnímu soupeři z Vinoře,“ řekl Čepelka.

Jenže generálku Semice už ani nesehrály. „Nemocných místo aby ubývalo, tak přibývalo a generálku proti Pátku jsme museli zrušit,“ přiznal semický funkcionář.

Sezona startuje o víkendu a Semice ji začnou v derby se Sadskou. A jaký má tým cíl? „I když nyní nejsme v úplně nejhorší pozici, tak soutěž bude zase vyrovnaná. A pokud se na to budu dívat reálně, tak za mě je jednoznačný cíl záchrana,“ uvedl trochu překvapivě Miroslav Čepelka.