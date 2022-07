„Bylo to opravdu náročné, hodně do toho zasahovaly sestupy z vyšších soutěží, a trvalo tři nebo čtyři dny, než jsme skupiny dali dohromady. Pak jsme se vrhli na losovací čísla a u toho můžete strávit maximálně čtyři hodiny denně. Pak už se vám čísla v hlavě motají,“ usmál se sekretář těsně před zahájením losovacího aktivu SKFS.

Jak vůbec losovací čísla vznikají?

Každý klub má několik mužstev. Každý oddílový sekretář musí vše seskládat tak, aby se mu nekryly domácí zápasy A týmu, dorostu a dalších týmů. My to pak musíme dát dohromady. Chceme každopádně uspokojit co nejvíc požadavků všech klubů, začít však vždycky musíte u klubů, které mají svoje týmy ve vyšších – českých soutěžích. To je třeba Hostouň, Králův Dvůr a další. Pak už jedete podle klubů, ne podle věkových kategorií.

Slibovali jste více dvoučníkových soutěží dorostu, proč to nevyšlo?

Plánovali jsme třeba dvě dvouročníkové I. A třídy dorostu, ale realita byla jiná. Přihlásilo se nám pouze osm mužstev, resp. ještě méně, ale tím, že sestupovalo více týmů z krajského přeboru, se počet zvýšil. S osmi týmy by to ještě hrát šlo, ale při elektronické kontrole jsme zjistili chyby u přihlášek dvou týmů, navíc se dodatečně pár klubů zachránilo v kraji. Zůstala tak jen čtyři mužstva a nemělo cenu takovou soutěž otvírat.

Žákovských soutěží je víc, proč tomu tak podle vás je?

Těžko říci. Je tam nějaká přirozená úmrtnost hráčů, na které jsou se stoupajícím věkem kladeny větší nároky. Jak od života, tak od školy, a fotbal pak jde stranou. To může být důvod.

Jaká další témata kluby před aktivem zajímala?

Kluby si musely zkontrolovat svoje čísla. Ne vždy jim můžete vyhovět, ale snažíme se jak to jde. Doplácí na to ti, kdož nemají mládež, tak to jde. Jinak činovníky zajímalo natáčení zápasů na video, které chystá novinky, dál věci se soupiskami, nebo sdružené týmy mládeže. Chtěli jsme je zrušit, jak jsme slíbili, ale v řádech pro nový ročník ještě jsou povoleny, takže musí ještě pokračovat. Od sezony 2023/24 už to nebude možné.

Je to období losování pro sekretáře SKFS pracovně nejtěžší?

Nastoupil jsem teprve 1. dubna a mám tak za sebou sto dní hájení, ale musím říci, že to je opravdu nejtěžší období sekretáře v roce. Povinností je moc, takže teď na víkend vypnu telefon, v pondělí zkontrolujeme poslední případné nedorazy a pak vše zadáme do informačního systému FAČR.

Los jste určitě nedělal sám, kdo vám pomáhal?

Chci poděkovat chlapům z STK, ti mi pomohli strašně moc. Ať už Jarda Kraus, který má vše v malíku včetně Bergerových tabulek, nebo Fanda Gregar. Je u toho léta, dá tomu správnou myšlenku a ví, jak se to má správě dělat.

