Samozřejmě že se stejně jako většina fotbalistů a fotbalových příznivců těším. I když letní přestávka, na rozdíl od zimní pauzy která trvá skoro čtyři měsíce, je velmi krátká. Ale hlad po fotbale už je. Vždy, když se blíží konec sezony, tak si říkám, jak se těším, že si v pauze odpočinu, ale po pár dnech už mi fotbal chybí.

Okresní soutěže prošly malou obměnou. Třetí třídy byly nalosovány, což u některých klubů vzbudilo vlnu nevole. Proč jste se rozhodli soutěže nalosovat?

Předně je potřeba říct, že o této možnosti jsme s oddíly hovořili na našem pravidelném zimním aktivu klubů v Městci Králové. A neozval se nikdo s připomínkou, že nesouhlasí. Takže jsme na zasedání Výkonného výboru rozhodli, že třetí třídy nalosujeme. Aby bylo losování spravedlivé, nejprve jsme nalosovali B družstva, kterých je v trojkách osm, aby nedošlo k tomu, že v jedné skupině bude béček více. Potom jsme nalosovali sestupující z okresního přeboru, aby se nepotkali v jedné skupině. Nakonec jsme zcela náhodně nalosovali zbytek účastníků.

Už kluby pochopily, proč jste k losu přistoupily nebo mají ještě výhrady?

Myslím, že většina klubů to pochopila a respektuje. Mně osobně se telefonicky ozval pouze jeden z oddílů hrající třetí třídu a to ze zcela pozitivní reakcí, že je nadšený, že si zahraje na hřištích, kde nikdy nehrál. Dalších pět oddílů se ozvalo na svazový email s připomínkami, že se jim toto nové rozdělení nelíbí. Samozřejmě, že jsme věděli, že toto nové rozlosování se nesetká se stoprocentním souhlasem všech oddílů, ale to by se zcela určitě nesetkalo, ať už bychom rozhodli jakkoliv. Chápu připomínky těch pár oddílů, že třeba přijdou a některé derby zápasy a že budou muset na některá utkání dojíždět do větší vzdálenost. Naopak si myslím, že toto rozlosování je zcela spravedlivé a okysličí to soutěže.

Čtvrté třídy jste rozdělili do tří skupin, počet týmů je malý. Na jaře ale dojde na nadstavbu. Berete to jako ideální stav?

Do čtvrtých tříd se přihlásilo dvacet devět družstev. Stejný počet byl i v předešlém soutěžním ročníku, kde byly skupiny dvě v počtu čtrnáct a patnáct účastníků. My jsme, hlavně v té patnáctičlenné skupině slýchali nářky oddílů, že hrát ve čtyřce patnáct kol je moc. Já s tím souhlasím. Osobně si myslím, že nalosovat čtvrtou třídu na patnáct kol je pro ty oddíly nesmysl. Museli bychom vložit minimálně dvě kola na všední den a to by oddíly dávaly asi těžko dohromady. Samozřejmě že ve čtyřkách jsou oddíly, které by hrály klidně i těch patnáct kol, ale naopak je i spousta těch, kterým deset až dvanáct kol stačí. Proto jsme rozhodli, že uděláme tři skupiny (10+10+9) a navíc přidáme nadstavbu, takže oddíly sehrají za půl sezony jedenáct až dvanáct utkání. To se domnívám, že je ve čtvrtých třídách ideální počet.

V minulé sezoně sestupovalo mnoho celků, zmenšil se počet I.B tříd. Co to udělalo s okresními soutěžemi?

Že se bude v kraji rušit jedna I.B třída jsme věděli zhruba s ročním předstihem. Jelikož všechny oddíly z našeho okresu byly v jedné skupině I.B třídy, bylo hodně pravděpodobné, že některý z našich oddílů sestoupí. Bohužel to potkalo Sadskou a Vykáň. Tudíž z okresního přeboru sestoupily do třetích tříd tři oddíly. Jsem přesvědčený, že příští okresní přebor bude velmi kvalitní.

Připravili jste pro kluby nebo hráče nějaké další novinky?

Výše uvedené rozlosování třetích tříd a nové rozdělení čtvrtých tříd s nadstavbou. Dále jsme tento soutěžní ročník zrušili soutěž starších žáků 7+1. Důvod byl ten, že v této soutěži nedocházelo k rozvoji hráčů a že některé oddíly, ačkoliv měli dostatek hráčů na soutěž 10+1, tak zřejmě z pohodlnosti přihlašovaly soutěž 7+1. O rozhodnutí nevypsat tuto soutěž byly oddíly vyrozuměny s ročním předstihem.

Jak se vám daří naplňovat mládežnické soutěže?

S počtem mládežnických soutěží jsme spokojeni. Tento soutěžní ročník máme v mládežnických soutěžích ke stovce účastníků. Od dorostu až po minipřípravku 3+0. V dorostu máme v soutěži i dva oddíly z východních Čech, které u nás hrály i v minulosti. Dorost i starší žáci mají jednu soutěž o čtrnácti účastnících, mladší žáci dvě skupiny po sedmi účastnících, dvě skupiny starší přípravky po dvanácti účastnících. Dále deset oddílů starší přípravky hrající turnajově, dvě skupiny mladší přípravky po devíti a osmi účastnících a samozřejmě turnaje minipřípravky 3+0, jejichž počet ještě neznám. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se o mládež v oddílech starají.

A co počet rozhodčích? S tím bývá také problém…

Ano, to je velký problém. Na okrese nemáme ani třicet aktivních kvalifikovaných rozhodčích. Obsazujeme každý víkend kolem pětatřiceti utkání pouze v dospělé kategorii a ještě utkání mládeže a to nejen v našich soutěží. Oddíly po nás často chtějí, abychom jejich utkání obsadili třemi rozhodčími. Bohužel většinou jim řekneme, že mohou být rádi, že přijede alespoň jeden. Nebo jim navrhneme, že pokud chtějí tři rozhodčí, ať si utkání přeloží na čas minus tři hodiny před úředním začátkem, aby rozhodčí ještě stihli přejet na jiné utkání. Ale to se většině oddílů nechce.

A co nováčci, hlásí se?

Noví mladí rozhodčí přicházejí, komise rozhodčích se jim věnuje, ale pak jim nový rozhodčí řekne, že v sobotu dopoledne půjde raději než pískat do supermarketu doplňovat regály, že si vydělá víc, bude v teple a nikdo na něj nebude řvát.

Jsou tedy problémem malé odměny rozhodčím?

Když jsme u odměn u rozhodčích – už se nějakých asi osm let nezvedl paušál pro rozhodčí. Jen pro představu: rozhodčí řídí utkání v okresním přeboru za 640 korun hrubého a 3. a 4. třídu za 540. O paušálech u mládeže se raději ani zmiňovat nebudu. Asi se shodneme, že to v současné době nejsou adekvátní odměny. Samostatnou kapitolou je výše dopravného, které činí pět korun za kilometr a tato pětikoruna se musí ještě zdanit. Bohužel to nevypadá, že by s tím FAČR v blízké době něco udělal, ačkoliv na každém setkání s vedením FAČR se toto probírá a dle jejich slov to vědí, že je to ostudné, ale bohužel nejsou peníze na navýšení.

Je nějaké řešení?

Společně s komisí rozhodčích jsme se dohodli, že se s tím pokusíme v rámci OFS něco udělat. V zimní přestávce předseda KR se souhlasem VV oslovil všech sedmdesát jedna oddílů hrající dospělé soutěže v rámci našeho OFS, zda by byly ochotny nad rámec řádné odměny proplatit proti příjmovému dokladu rozhodčímu ze svého rozpočtu v hotovosti 300 korun za odřízené utkání dospělých. Nutno podotknout, že drtivá většina, přesně šedesát osm oddílů, s tím po vysvětlení důvodů neměla problém. U soutěží mládeže jsme navýšili paušál o dvě stovky a to šlo celé z rozpočtu OFS. Toto bylo provizorní řešení pouze na jarní část soutěže. Ještě jednou děkuji všem oddílům, které tak činily a pochopily nelehkou situaci všech rozhodčích. Od nového soutěžního ročníku jsme navýšení odměn okresních rozhodčích vyřešili tak, že na části se budou podílet oddíly formou navýšení startovného a větší část půjde z rozpočtu OFS.

Co si od nové sezony slibujete a na co byste fanoušky nalákal?

Jak jsem psal výše, domnívám se, že i vzhledem k sestupu dvou oddílů z krajské I.B třídy by se měl okresní přebor zkvalitnit a troufnu si říct, že bude nejkvalitnější za poslední roky. Třetí třídy budou, myslím, z důvodu nového rozlosování též atraktivnější a doufám, že u čtvrtých tříd jsme udělali správný kompromis ohledně počtu skupin a počtu zápasů. Náš okres je jeden z největších v republice, co se počtu oddílů v soutěžích týká. Závěrem bych chtěl všem oddílům popřát úspěšný vstup na nové sezony a aby nezapomněly, že fotbal je sice ta nejkrásnější hra na světe, ale pořád je to jen sport. Děkuji vám všem, kteří se kolem okresního fotbalu točíte, moc si vaši práce cením.