Vzhledem k tomu, že jsem „šéfem“ DK teprve druhým rokem, tak se s tím stále seznamuji. Občas jsme museli řešit nějaký ten výstřelek, ale jinak si myslím, že nějak velký rozdíl mezi loňskou a letošní sezonou není. Jen přibylo víc agresivnějších případů.

Takže pozorujete nějaký trend v tom smyslu, že se zvyšuje agrese směrem k sudím, soupeřům, nebo je to stále stejné?

Dle mého názoru se agresivita mezi účastníky utkání, ať už se jedná o rozhodčí, protihráče, realizační týmy, funkcionáře a i diváky, zvyšuje. Letošní podzim jsme museli řešit případy, které normální člověk nepochopí a stejně tak naše komise.

Pokud je podle vás situace horší, čím si to vysvětlujete?

Myslím, že je to obraz společnosti. Schází mi úcta člověka k druhému člověku, respekt mezi lidmi jak v běžném životě tak i na hřištích. Každý si demokracii a volnost vysvětluje jinak. Myslí si, že když si zaplatí vstupné na utkání, že si může vyřvávat kde co a na kohokoliv.

Jak se snažíte agresivní a naprosto nevhodné chování některých borců zohledňovat ve výši trestů?

Pokud se hráč nechová dle pravidel, snažíme se mu udělit trest dle disciplinárního řádu v horní hranici. Aby si příště své chování rozmyslel. U někoho to pomůže a nenapravitelné pak řešíme pomalu hned, jak jim vyprší trest.

Jaký byl pro vás nejhorší případ podzimu, který jste museli řešit? A jaké z něho vzešly tresty?

Tak asi nejhorší případ jsme museli řešit napadení diváka hráčem v utkání v Bříství. Nejdříve jsme rozhodli na základě zprávy rozhodčího, ale pak se k nám dostali další informace a video a museli jsme svá rozhodnutí revokovat. A nakonec z toho byly tresty zastavení činnosti na devět a pět utkání. Protože opravdu násilnosti na našich utkáních nechceme.

Při udílení trestů vycházíte především ze zápisu rozhodčích. Může se ale také stát, že posuzujete provinění třeba na základě svědectví dalších přítomných lidí nebo třeba pořízených videozáznamů z mobilu nebo podobně?

To vlastně již odpovídám v předcházející otázce. Někdy i členové naší komise se jdou podívat náhodně na některé utkání a vědí, jak případné vyloučení proběhlo. To je ta láska k fotbalu, že člověk, který se celý život pohybuje u fotbalu, si nedá pokoj ani o víkendu.

Dříve se chodili lidé na fotbal především pobavit, teď jsou schopní se neskutečně urážet nebo i napadat. Je to podle vás odraz dnešní doby?

Ano. A myslím si, že v dnešní době jsou lidé schopni si i takto ublížit. Dříve bylo fandovství také, ale mělo to hlavu a patu. Po utkání si to šli vyříkat už bez emocí do místních hospůdek a rozcházeli se s tím, že za týden se kope znovu a bude to lepší. A hlavně jako kamarádi. Dnes už na tyto Habásky a další fandy v tomto duchu můžeme jen vzpomínat.