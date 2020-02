Meteor – Polaban 6:1

V prvním poločase hostující Polaban Nymburk ještě svému sokovi vzdoroval, po změně stran přidal Meteor pět branek a byl z toho debakl.

„Na to, v jakém jsme hráli složení, kdy nám z různých důvodů chybělo sedm hráčů základního kádru, jsme hráli šedesát minut s domácími fotbalisty dobrý fotbal. Soupeři jsme statečně vzdorovali. Podali jsme dobrý výkon, ale pak nám došly síly,“ popisoval prohrané utkání kouč nymburského Polabanu Lukáš Vlk. „V sestavě jsme měli čtyři dorostence, kvalita soupeře se pak projevila a dostali jsme ke konci čtyři góly. Šedesát minut jsme plnili to, co jsme si řekli před zápasem, ale pak nám došlo,“ dodal Vlk.

Branka Polabanu: Novotný: Poločas: 1:0.

Polabasn Nymburk: Plaček – Ouředník, Bohdan, Müller, Herčík – Novotný, Mejzr – Krušinský, Zubák, Wiehl – M. Dudla, střídali Hrbáček, Krumpholc, Hrdlička, Kovacs.