Podzimní sezonu hodnotím jako úspěšnou, i když ke konci jsme měli spoustu problémů, co se týká výsledkového poklesu. A trápilo nás množství zraněných hráčů a absencí. Takže si myslím, že jsme si vedli obstojně.

Suverénní Milín je odskočený, pak je tabulka hodně vyrovnaná. Čím si to vysvětlujete?

Zbytek tabulky je dost vyrovnaný, to je pravda, jelikož letošní ročník, co se týká kvality, je na vyšší úrovni než loni. Souvisí s tím loňské postupy a zároveň sestupy týmů. Milín je odskočený, to je pravda, jsem zvědavý, jak mu to bude šlapat na jaře. Zároveň by bylo smutné s jejich hráčským kádrem, kvalitou a financemi, aby se nacházel někde jinde, než je nyní.

Před sezonou došlo ve vašem týmu k několika změnám. Jak se vám posily osvědčily?

Posily jsme dělali záměrně do základní sestavy, nikoliv jen na doplnění kádru. Všichni, co přišli, postupně ukázali, proč jsme si je vyhlédli a přivedli.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste čekal více?

Nebudu konkrétní. Ti, co hráli nadstandardně, to vědí. Ti, od kterých jsem čekal víc, to také vědí. Tohle řešíme interně mezi klukama. Mile mě ovšem překvapily dvě věci - návštěvnost diváků a ochota a pomoc hráčů z B týmu. Osobně jsem čekal víc od sebe, nebudu nikdy spokojený. Takže na jaře je na čem pracovat.

V průběhu sezony odešel druhý z dvojice trenérů a váš kamarád Zdeněk Šmejkal a tým jste vedl sám. Změnilo se něco výrazně od jeho odchodu?

O tom, že trenér Šmejkal odejde, jsme věděli oba. Byla mezi námi nějaká domluva. Takže za zlé mu to nemám. Na druhou stranu odešel člověk, který je po fotbalové stránce stejný blázen jako já, takže v tomhle směru mi to chybí moc. Každopádně jsme sáhli do vlastních zdrojů a asistenta vzal zraněný odchovanec Filip Stárek, kterému tímto děkuji.

Je nějaká bodová ztráta, která vás mrzí nejvíce?

Každá bodová ztráta mě mrzí. Nejvíce však poslední dvě domácí prohry s Doksy a Mnichovým Hradištěm, ty nekoušu dodneška.

Bude se kádr Poříčan v zimní přestávce hodně měnit? Máte už někoho domluveného?

Nevím, jestli hodně, ale mým cílem je posílit kádr a zároveň udržet stávající. Jednáme o návratech některých hráčů, dále by se měli postupně zapojit zranění hráči a v neposlední řadě hledáme posily. Prozrazovat samozřejmě nic nebudu, uvidíme na jaře.