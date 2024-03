Poslední celek tabulky začal s přípravou na jarní odvety v polovině ledna, trénuje dvakrát týdně. „Více to ani nejde, je těžké hráče přinutit trénovat více. Chtěl jsem třikrát, ale fakt to nešlo. Každý trenér by chtěl trénovat víc, ale když má na tréninku deset lidí, může být na této úrovni rád,“ uvedl kouč Sadské Milan Svoboda.