Sadská – Liblice 3:2

Podle slov domácího hráče Plota je první zápas takový seznamovací. „V téhle době jsme rádi, že nám zůstaly všechny body doma. První poločas byl spíš oťukávací. Nějakých velkých šancí k vidění moc nebylo. Těsně před koncem poločasu jsme se dostali do vedení. Po centru do vápna skóroval Jech,“ řekl k prvnímu poločasu ofenzivní borešc domácího mužstva Tomáš Plot.

„Druhý poločas jsme nezačali moc dobře. Asi v 50. minutě dostal náš hráč červenou kartu a hned potom jsme inkasovali dvě branky. Jsem ale rád, že utkání jsme odehráli až do konce bojovně i v deseti. Dokázali jsme obrátit zápas, to je naše největší výhra. David Čemus nás dostal do hry, a to vyrovnáním na 2:2 a mně se povedl trestný kop za vápnem, asi deset minut před koncem. Výsledek 3:2 už jsme si pohlídali,“ popsal hráč sadského týmu.

Branky: 44. Jech, 75. Čemus, 86. Plot – 55. Doležal, 71. Vostrovský. ŽK: 1:3. ČK: 49. Pavel. Diváci: 80. Rozhodčí: Babák. Poločas: 1:0.

AFK Sadská: Šaroch – Čemus, Dejl, Dudla, Havlík, Jech, Čábelka (75. Lukavec), M. Svoboda, Pavel, Plot, Vlasák.

Markéta Stiborová