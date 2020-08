Sadská – Milovice 2:4

„Výborný přípravný zápas, Milovice mě mile překvapily svoji taktikou. Do šedesáté minuty to bylo skoro bez šancí, my jsme dali první branku z trestného kopu. Pak jsme hodně prostřídali, do hry šli dorostenci a soupeř nás porazil,“ hodnotil utkání hrající trenér Sadské Milan Svoboda. „Kluky musím pochválit za první poločas, v posledních třiceti minutách byli hosté lepší. Nám ještě chybělo pět lidí, ale jinak to byl kvalitní zápas,“ přidal Svoboda.

„Zápas v úmorném vedru jsme nakonec zvládli vítězně, i když jsme ještě v šedesáté minutě prohrávali nula dva,“ oddechl si po utkání trenér milovického mužstva Tomáš Mencl. „I když jsme v zápase prohrávali o dvě branky, bylo to jen po našich chybách a jinak jsme měli zápas ve svých rukou. Drželi jsme více balon na noze a jen nepřesnými přihrávkami jsme se nedostali do více šancí. Jinak kluci mají ode mě velkou pochvalu, a je vidět, že síla a hlavně velká parta ovoce přináší a kluci dokáží otočit jakýkoliv zápas,“ radoval se Mencl. „Ještě pochvala rozhodčímu a soupeři, že se zápas odehrál v pohodové náladě bez zákeřných faulů,“ dodal spokojený kouč Milovic.

Branky: Čábelka, Svoboda - Tangl 2, L. Müller, Jan Krátký (z PK). Poločas: 1:0.

AFK Sadská: Šaroch – Noll, Jech, Čemus, Čábelka – Dudla, Dejl, Svoboda, Plánička, Šátek – Plot, střídali Houžvička, Baláž, Urban, Sladkovský.

AFK Milovice: Fišer – O. Drahorád, J. Novotný, Vlačiha, O. Novotný – Zoubek, Jan Krátký, Grus, P. Müller, Solar – Tangl, střídali L. Müller, Beneš, Dlouhý, Jakub Krátký.

(kub)