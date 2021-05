/FOTO/ Fotbalisté Sadské doma ve 22. kole I.B třídy skupiny C v sezoně 2007 - 2008 propadli. Nestačili na tým Peček.

Z utkání I.B třídy Sadská - Pečky (1:2). | Foto: Jiří Bittner

Sadská - Pečky 1:2

Sadská se trápí. Proti Pečkám nevyužila stoprocentní šance a zaslouženě prohrála. Hosté šli v Sadské v 55. minutě do vedení. Lugmajer sice v 75. minutě vyrovnal, sedm minut před koncem však rozhodl svým gólem hostující Müller. „Hrajeme na co máme. Ještě budeme potřebovat body, abychom neměli starost,“ řekl kouč Sadské Jiří Kozák. Podle něj se jeho tým trápí v koncovce. „Nedokážeme vystřelit na bránu. Když se dostaneme do stoprocentní šance, tak ji nedokážeme proměnit. Momentálně nemáme tak silný tým, jako býval,“ posteskl si Kozák.