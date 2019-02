Lysá nad Labem /ROZHOVOR/ – Dali si za cíl skončit do druhého místa. A to do puntíku splnili. Fotbalisté Slovanu Lysá nad Labem zaostali o jeden jediný bodík za Tuchorazí. A z druhého místa v nejnižší krajské soutěži se posunuli o krok výše. Po jedenácti letech budou hrát I.A třídu. „Postupně jsme ztrátu stahovali, ale Tuchoraz jsme už předhonit nedokázali,“ říká mimo jiné v rozhovoru hrající trenér Lysé Václav Sosnovský.

Václav Sosnovský je novým trenérem fotbalistů Lysé nad Labem | Foto: Foto: Deník

Podařilo se vám vybojovat druhou příčku tabulky, což znamená postup do I.A třídy. Splnili jste tedy váš cíl…

Před začátkem jarní části jsem říkal, že chceme skončit nejhůře na druhém místě, které by nám dávalo naději na postup do I.A třídy. A nakonec se to povedlo a po dlouhých jedenácti letech se bude tato soutěž v Lysé hrát.

Co chybělo k tomu, abyste byli úplně první. Za Tuchorazí jste zaostali jen o jediný bod…

Chyběl k tomu pouhý bodík. Podle mě jsme měli špatný rozjezd podzimní části, kde jsme prohráli první dva zápasy v Sadské a doma s Českým Brodem. Postupně jsme ztrátu stahovali, ale Tuchoraz jsme už předhonit nedokázali.

Podle vašich slov jste zlepšili defenzivní činnost. Důkazem toho je jen devětadvacet obdržených gólů, což je nejméně v soutěži. Obrana tedy pracovala dobře.

Na jaře jsme inkasovali pouze deset branek, ten výsledek je prací celého týmu, nejen obrany a brankáře. Samozřejmě jsme tam měli nedostatky, ty ale většinou smazal zkušený brankář Venda Rathouský. Na tréninky kluci docházeli ve skvělém počtu, kádr čítal dvacet hráčů a nás chodilo patnáct. To je pak pro trenéra radost pracovat.

V závěru sezony jste také mluvil o tom, že na hráče dolehl tlak z toho, že musí stále vyhrávat. Bylo to hodně znát?

Určitě. Hlavně na těch mladších hráčích to bylo hodně znát. Pořád se o tom mluvilo, musíte vyhrát a kluci na to začali myslet a někdy naše hra byla těžkopádná a rozháraná. Ale kluci to zvládli a už kvůli nim jsem za to moc šťastný.

Nakonec jste ale brali druhé místo a postup. Jaké byly oslavy?

Oslavy byly dlouhé a náročné pro některé kluky, kteří si je protáhli až do pondělních ranních hodin. Ale jsou to čísla (smích), umějí za to vzít jak na hřišti, tak v hospodě. Tak to má být.

Vy jste v zimě vystřídal na postu hlavního trenéra Tibora Mičince, který odešel do Poříčan. Stal jste se hrajícím koučem. Bylo to pro vás nové. Jak jste se s tím srovnával?

Nebylo to jednoduché rozhodování. Není lehké hrát a ještě sledovat hráče a dirigovat je. Vedení klubu chtělo, aby to tak bylo, tak jsme to zkusili a snad to špatné rozhodnutí nebylo.

Několik zápasů jste nehrál, nebo jste nenaskočil od začátku. Bylo jednodušší koučovat tým zpoza lajny?

Snažil jsem se zapracovat co nejvíce hráčů, a tak jsem nastoupil v základu asi jen v pěti zápasech. Samozřejmě je lepší, když je trenér na lavičce a má přehled.

Vy jste navíc nejlepším střelcem týmu, dal jste dvacet gólů. Ukázal jste tak mladším hráčům, jak se to dělá…

Samotného mě to překvapilo, že mi to tam padalo a doufám, že se kluci něčemu přiučili (smích). Já už na osobní statistiky nehledím, byl bych radši, kdyby dávali více gólů naši ofenzivní hráči jako Hanke, Tomáš Kříž.

Budete i nadále pokračovat v roli hrajícího trenéra?

Nabídl jsem vedení, že budu v klubu působit jen jako hráč, ale předseda pan Jirsa nabídku nepřijal. Takže budu hrající trenér.