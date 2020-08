Semice – Krnsko 7:3

„Byl to takový tréninkový zápas. V prvním poločase hráli kluci z béčka, až po změně stran nastoupilo áčko. Tak to bylo předem domluvené,“ uvedl po zápase vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „První poločas byl vyrovnaný, na obou stranách bylo hodně šancí, my jsme jich měli více. Asi pětkrát jsme šli sami na bránu, ale hostům dobře chytal gólman. Když nastoupilo áčko, projevil se výkonnostní rozdíl. Navíc jsme měli čerstvou jedenáctku, soupeř to měl hodně těžké. Zahráli jsme slušně,“ pochvaloval se vedoucí týmu.

Poločas: 2:2. AFK Sokol Semice – 1. poločas: Sahula – Kůrka, Kafka, Kudrna, Bubeník – Macháček, Blažek, Hylmar, Pavelka – D. Houška, Bílý. 2. poločas: Sahula – Novák, Vavřík, Šimek, Bříza – Rychtařík, Pavelka, Kamlach, Cáska – Uher, Jareš.