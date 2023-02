„Byl to asi náš nejpovedenější zápas v zimní přípravě,“ radoval se z předvedeného výkonu i výborného výsledku jeden z nymburských trenérů Radek Hanuš. „Kluci plnili to, co jsme si řekli a podle toho to vypadalo. Soupeře jsme nepouštěli do šancí, naopak příležitosti jsme měli my. Takže u nás panuje spokojenost,“ řekl Hanuš. „Z první šance jsme ještě trefili tyč, z té druhé už jsme se prosadili. Celou dobu jsme zápas kontrolovali,“ byl rád kouč nymburského mužstva.

Poločasy Poříčan byly jako den a noc. Výhru nakonec udržely

Branky: M. Novotný, Kotek. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Daněk, Drobný, Jarschel – Hrdlička, Kotek – Hobík, M. Novotný, R. Novotný – Vacík, střídali Lojka Hoffmann, Filip, Wiehl.