„Těch zpráv na mobil a mailů kolik mi přišlo, to jsem nikdy nezažil. Budu si muset zvyknout a nějak si to nastavit. Nejdu ale úplně do neznámého prostředí. Je mi zároveň jasné, že mě čeká mnoho novinek a překvapení,“ řekl Marek Jankulovski, který vyhrál v roce 2007 s AC Milán Ligu mistrů.



Jak se cítíte v nové funkci?

Sami dobře víte, jak jsem s Baníkem spjatý. Už dřív jsem říkal, že jednou určitě přijde den, kdy se budu moci Baníku za služby odvděčit. Potřeboval jsem na to čas. Nejdůležitější pro mě bylo, že majitel mi ho dal a já kolem klubu mohl chodit a dívat se, jak věci fungují. Dostal jsem oficiální nabídku, určitou dobu jsem ji zvažoval a nakonec se rozhodl ji přijmout.

Co od pozice sportovního ředitele očekáváte?

Je to pro mě hlavně výzva. Vím, že to bude těžké, je to velká zodpovědnost, ale s tím do toho jdu a těším se na to. Baníku bych chtěl pomoci, zase ho posunout dál. Třeba bych mohl využít to, co jsem měl možnost vidět v zahraničí během jedenácti let hráčské kariéry. Předat zkušenosti, které jsem nabral. Cítím, že nastala ideální doba do klubu vstoupit.

V čem konkrétně chcete Baníku pomoci?

Důležitá je profesionální stránka, kterou jsem viděl venku. To mně osobně tady chybí. Kolem klubu chodím, některé věci vidím, některé slyším. Profesionalita je v zahraničí na jiné úrovni, a takovou tady budu vyžadovat. A to nejen od mých kolegů, ale i hráčů na hřišti. Mladí kluci potřebují respekt. Není to ale jen o zápasech, všechno se odvíjí už od přípravy.

Když se budeme bavit o vašich pravomocích, jaké jsou?

Po domluvě s majitelem budu mít velké slovo. Sportovní ředitel je jeden z těch, kteří mají na chod klubu velký vliv. Pro mě je ale důležité být zadobře s trenérem. Vše budeme řešit spolu. Musíme fungovat jako kolektiv, a to na hřišti i mimo něj. Nesmí chybět úcta a respekt. Po vzájemných dohodách by se mělo vše vyhodnotit tak, jak nejlépe to jde.

S trenérem Páníkem jste na stejné vlně?

Známe se. V klubu působil už v době, kdy jsem z Baníku odcházel do zahraničí. Je to zkušený trenér, určitě nebudeme mít žádný problém. Máme společný cíl, jsme na stejné lodi. Ano, můžeme mít na různé věci i jiné názory, ale jsem přesvědčený, že se vždy domluvíme. Těší mě, že se klub stabilizoval, podmínky se zlepšily a je šance dosáhnout kvalitnějších výsledků a být v tabulce výš.

Bude se výrazněji měnit kádr mužstva?

V pondělí začíná příprava a všichni jsme se shodli, že změn moc dělat nechceme. Máme v plánu sestavu ustálit, kádr doplnit tak o dva kvalitní hráče. Není ani důvod do toho více zasahovat, na jaře bylo mužstvo na vzestupu. Je na čem stavět. Chceme se podívat i do vlastních řad, je ale pravda, že odchovanců moc nemáme. Chce to čas.

Řadu fanoušků zajímá, jak to vypadá s Milanem Barošem. Přemluvil jste ho, aby ještě hrál?

Měli jsme s ním schůzku a jsem rád, že jsme se předběžně domluvili na ročním působení. Není to ještě oficiální, k podpisům zatím nedošlo, ale byla na něm vidět obrovská touha hrát dál. Pořád má pozitivní energii, a když jsem viděl jeho výkony, jsem moc rád, že chce pokračovat.

Ještě poslední věc. Je známo, že jste měl více nabídek. Proč jste kývl zrovna na tu z Baníku?

Rozhodlo srdce. Jsem tady doma, proto jsem se vrátil. Měl jsem i nabídky ze zahraničí nebo z reprezentace. Procestoval jsem toho už dost, v Ostravě jsem se usadil, jsem tu spokojený. Když jsem se v roce 2011 vracel jako hráč, byl jsem z Baníku smutný. To je slabé slovo. Byl jsem zděšený tím, v jakém stavu jsem ho našel. Dříve se hodně mluvilo, teď se více děje.