Viktoria Radim - SK Polaban Nymburk B 3:2

Viktorie Radim hostila dosud neporažený Polaban Nymburk B, který v soutěži neinkasoval ani branku a měl plný počet bodů. Hosté ve velmi mladé sestavě byli od začátku více na míči a tlačili domácí Radim. První branka utkání padla ve 20. minutě, když střelu zpoza vápna ve snaze zablokovat ji, si ramenem srazil Synek do vlastní brány - 0:1. Poté se hra vyrovnala, přesto hostující Tomáš Protivný běžel sám na bránu, ale jeho kličku přečetl Dominik Mašín a míč mu sebral z nohy. Na konci poločasu se k nepřímému kopu na malém vápnu postavil Jiří Hanuš a po jemném přiťuknutí propálil vše, co mu stálo v cestě - 1:1.

Do druhého poločasu nastoupila Radim s velkou chutí a odměnou jim byl v 52. minutě gól z kopačky Romana Procházky, který míč usměrnil po centru Ružinského do brány - 2:1. V 60. minutě se Radim dostala do dvoubrankového vedení poté, co Exner poslal do brejku Ivo Procházku a ten uklidil míč ze vzduchu k tyči - 3:1. Nymburk se hnal za snížením a to se mu povedlo v 70. minutě, když se míč odrazil do tyče a Adam Nechanský ho doklepl za bezmocného Mašína - 3:2. Polaban zatlačil Radim do obrany, ale ta v pevném bloku odolávala a vyrážela do nebezpečných protiútoků. S vypětím všech sil Viktoria výsledek ubránila a připsala si tři body do tabulky.

Branky: Hanuš, Procházka Roman, Procházka Ivo - Zubák, Nechanský.

TJ Sokol Tatce - SK Čechie Veltruby 1:3

Domácí opět trápila koncovka, na což doplácí i výsledkově. Neproměněná penalta nebo zahozené tutové šance a výsledkem je další prohra 1:3. V posledním kole budou mít šanci na výhru proti Rostoklatům. To Veltruby si jedou poslední kolo zahrát do Radimi a budou hrát o nasazení do zápasu o konečné umístění.

Branky: Vašíček Josef - Teplý Vojtěch 2, Teplý Stanislav.

TJ Nučice - FK Traverza Rostoklaty 5:2

Nučice měly od začátku převahu, když v prvních patnácti minutách hned třikrát orazítkovaly brankovou konstrukci rostoklatské branky. Poté se prosadil Novák - 1:0. O chvíli později přidal druhou branku domácích stejný hráč střelou k levé tyči - 2:0. Rostoklaty snížily chytrou střelou z půlky, když jeden z hráčů všiml, že Krutský v bráně je před vápnem - 2:1. Po poločase dokonce Rostoklaty srovnaly na - 2:2. Domácím vrátil vedení Kubalík - 3:2. Dvoubrankové vedení vrátil pěknou střelou z dálky Nučicím Chromý - 4:2. Poslední branku utkání pak vstřelil Kubalík, když udělal kličku brankáři a zakončoval do prázdné branky - 5:2. Nučice si výhrou zajistily postup do semifinále.

Branky: Novák 2, Kubalík 2, Chromý - Lipták, Bláža Petr.

SK Libodřice - TJ Křinec 5:0

Hrál se tvrdý fotbal a pro mladé hráče Křince to bylo velmi náročné nátlakovou hru Libodřic ustát. K jejich smůle se projevily zkušenosti a Libodřice postupně vstřelily pět branek a na první pohled vyhrály s přehledem. Opak je pravdou, výhra byla dost vypracovaná a Křinec rozhodně své utkání nevypustil.

Branky: Košík 2, Pánek 2, Šafránek.

SK Poříčany B - TJ Křečhoř 7:2

Od začátku byl patrný rozdíl v kvalitě obou týmů. Domácí si výsledek pohlídali a pohodlně vyhráli 7:2. Za domácí se blýskl čtyřmi brankami Jiří Koula. I přesto, že Poříčany neztratily ani bod ve skupině, tak ani po čtyřech kolech nemají jistotu postupu do semifinále.

Branky: Koula 4, Tanko, Bím, Schonfeld - Kučera Adam, Nesvorný.

FC Trnavan Rožďalovice - SK Kostelní Lhota 8:2

Hosté přijeli do Rožďalovic v dost poslepované sestavě a převážně s hráči béčka. To se na kvalitě projevilo a Rožďalovice si připsaly snadné tři body do tabulky. Kostelka bude hrát příští týden o první body s Křečhoří. Hattrick si v utkání připsal Najmon.

Branky: Najmon 3, Hora 2, Jansta, Chlomek, Dont - Dyršmíd, Shuldak.

(ip, mal)