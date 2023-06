Rožďalovice ale musely o první flek bojovat téměř do posledního kola. „K respektu k soupeřům jsem byl přesvědčený, že náš tým se může porazit jen sám v hlavách, jako v Krchlebech nebo Kostomlatech na podzim. Takže bylo potřeba držet v týmu pozitivní náladu a kluky připravit především v hlavě. Hrozně jsme ten postup od začátku chtěli a jak se to blížilo, tak bylo na hráčích vidět, že nepodávají optimální výkony a musí se to urvat na sílu a za to jim patří velké poděkování. Tohle jsem dříve v týmu neměli,“ má jasno zaskakující kouč.

INakonec byla sezona pro Trnavan úspěšná, v klubu se mohli radovat z postupu do vyšší soutěže. „Sezonu hodnotíme kladně. Nikdo se nám vážněji nezranil a ustálila se osa týmu. Do toho se nám podařilo získat Martina Grospiče, který nám pomohl k postupu. Asi nejvíc co mi dělá radost je, že do A týmu se zabudovalo pár dorostenců. Což pro nás do budoucna je naprosto zásadní,“ uvedl Lukáš Dont, který na konci sezony vedl tým jako trenér.

V Sokolči se postupuje z prvního místa, vysvětlil kouč, proč tým nevzal divizi

Postup mělo mužstvo v kapse kolo před koncem. A takový úspěch je třeba řádně oslavit. „Tím, že kostru týmu máme dlouho po spolu a byl to pro nás první oficiálně vyhraný postup, tak jsem vnímal pozitivní stmelovací emoce i všech lidí kolem, co nám pomáhají. Což znamenalo, že postupové oslavy byly poctivě splněny,“ smál se Dont.

Pět kol před koncem sezony, ačkoli byly Rožďalovice první, sáhlo vedení klubu k výměně trenéra a kouče Radima Králíka odvolalo. Dost zajímavý tah. „Na lavičce jsem byl po zápase v Krchlebech, kde jsme si řekli co a jak dál. Je potřeba zmínit, že díky trenéru Králíkovi jsme získali nadstandardního gólmana, za což jsme mu vděční,“ podotkl dvaatřicetiletý muž.

Trnavan se mohl pyšnit silnou ofenzivou, kde hráli borci jako Hora, Najmon nebo Bubla. „Nejsilnější jsme byli v průměrném věku našeho týmu. Mladých hráčů v jiných týmech jsem moc neviděl a střední generace hráčů také moc nepřevládala. Což my ten věkový průměr máme slušný a bylo to hlavně v druhých poločasech znát. A samozřejmě kluci u nás dopředu jsou nadstandardní a dokáže to každý z nich vzít na sebe a rozhodnout. Rozhodně vidím i zlepšení u hráčů v zadních řadách. Ale jak jsme se zlepšili, ukáže další sezona,“ je si vědom Dont, který by se chtěl vrátit na trávník jako hráč. „Doufám, že najdeme řešení u nás na lavičce a budu ještě hrát v poli,“ dodal Lukáš Dont.

Dá se také počítat s tím, že kádr dozná nějakých změn. Zatím se tak ale nestalo. „Doteď nikdo od nás neodešel a doufám, že to i tak zůstane. Určitě chceme doplnit tým o dva až tři hráče. Ideálně do zadních řad a zálohy. Nicméně si myslím, že tým, který postoupil, má na to hrát I.B třídu. Takže když se nám nic nepovede, nebude to tragédie,“ dodal rožďalovický funkcionář.