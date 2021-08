Potíže ale měli během přípravy. Poslední dva víkendy před startem mistrovské soutěže nehráli přípravný zápas. Na vině byl především malý počet hráčů. „Máme osm zraněných hráčů, takže jsme poslední víkendy nehráli,“ utrousil týden před boji o mistrovské body trenér rožďalovického Trnavanu Jakub Valeš.

Vedení klubu mělo hlavní úkol - zacelit díru po odchodu stopera Tomáše Živnůstky, který se vrátil domů do Kněžic. To se ale zatím nepodařilo. Navíc to vypadá, že mužstvo bude i bez dalších nových borců. „Nikoho jsme neudělali. Ještě řešíme příchod jednoho hráče, ale spíše to nedopadne,“ je smířený kouč Rožďalovic.

Naděje umírá poslední. Šance na to, aby klub přivedl nějakého borce, stále žije. „Dva až tři hráči by se nám hodili,“ přiznává kouč Valeš. „Uvidíme, jestli se ještě něco povede dotáhnout,“ nehází flintu do žita trenér nováčka nejnižší krajské soutěže.

Všechny kluby se snaží vyzbrojit na sezonu posilami, výjimkou nejsou ani Rožďalovice. Jenže sehnat nového borce není tak jednoduché. „V téhle době to je hodně těžké. Hráči nejsou nikde a nikomu se ani nechce moc hrát jinde z těch nižších soutěží. Raději hrají u baráku, když tam mají dobrou partu a je jim jedno, jaká soutěž to je,“ má jasno kouč Trnavanu.

Rozhodně se ale Rožďalovice nepovažují za předem poražené. „Věřím, že jsme schopni to zachránit s tím mančaftem, co máme. Ale musí se co nejdříve uzdravit všichni hráči, musíme hrát jako tým, bojovat a pak uvidíme, jak to vše dopadne,“ řekl před novou sezonou trenér Jakub Valeš. „Každopádně si to chceme zkusit a hrát jako parta kamarádů a buď na to bude nebo ne,“ dodal kouč.