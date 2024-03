Přípravu na jarní fotbalovou sezonu jsme zahájili v polovině ledna. Pravidelně trénujeme venku v Rožďalovicích třikrát týdně.

Naplánoval jste týmu také soustředění?

Ano, máme v plánu soustředění. Odjíždíme do Plzně 7. března, a to na čtyři dny, až do neděle.

Co bude hlavní náplní soustředění?

Během soustředění budeme provádět dvou až třífázové tréninky, abychom zdokonalili naše dovednosti a fyzickou kondici. Dále se zaměříme na posílení týmového ducha a vytvoření pevnějšího kolektivu. Pokud to situace dovolí, rádi bychom sehráli i přípravný zápas, abychom si ověřili náš pokrok a připravenost na nadcházející sezonu.

Co je hlavní náplní celé přípravy? Na co se nejvíce zaměřujete?

Hlavním cílem naší přípravy je stabilizace a posunutí naší pozice v I.B třídě. Zaměřujeme se na zlepšení výkonnosti a herního výkonu, abychom byli schopni konkurovat v tomto soutěžním prostředí. Snažíme se vybudovat silný tým, který dokáže dosáhnout co nejlepších výsledků a udržet se na vrcholu této třídy.

Kolik jste přichystal mužstvu přípravných zápasů?

Plánujeme celkem čtyři přípravné zápasy. Dva z nich jsme již odehráli, konkrétně proti týmům Milovice a Bohemia Poděbrady B. Před námi jsou stále utkání proti týmům Chlumec nad Cidlinou a Nepolisy. Tyto zápasy jsou pro nás důležité, abychom získali cenné herní zkušenosti a doladili naši taktiku před nadcházející mistrovskou sezonou.

Co čekáte od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů?

Naše očekávání od přípravných zápasů jsou primárně zaměřena na hodnocení a zdokonalení našeho vlastního výkonu. Bez ohledu na sílu a kvalitu soupeřů se soustředíme na náš týmový výkon i individuální schopnosti hráčů. Tyto zápasy nám poskytují příležitost vyzkoušet nové herní strategie, dát prostor novým hráčům a prohloubit naše poznání o fungování týmu jako celku. Klíčové je pro nás pochopení našich silných stránek i oblastí, na kterých je třeba ještě pracovat, abychom byli připraveni na výzvy před námi.

Kdo do týmu přišel, popřípadě koho zkoušíte nebo koho ještě chcete?

Do našeho týmu jsme přivítali novou posilu v podobě Martina Škareckého. Aktuálně zkoušíme další hráče s cílem rozšířit náš kádr a posílit konkurenci v týmu. Hledáme hráče s potenciálem a schopnostmi, které by přinesly dodatečnou sílu a kvalitu do našeho kolektivu. Je pro nás důležité, abychom měli vyvážený a silný tým, který bude konkurence schopný.

Kdo kádr opustil?

Z našeho kádru odešel hráč Tu Hai Lin. Je to pro nás ztráta, ale přesto se díváme dopředu a hledáme nové možnosti a posily, které by nám pomohly dosáhnout našich cílů do konce sezony.