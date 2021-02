Po roce, který nepřál dětem, a jejich pohybu, budou organizátoři pořádat již třetí ročník letního fotbalového kempu. Opět v krásném horském středisku Rokytnici nad Jizerou. V letní nabídce kempů najdete spoustu nabídek, příměstských nebo s ubytováním. „Jsme přesvědčeni, že naši kolegové, trenéři pořádají také zajímavé kempy a je určitě z čeho vybírat. Proč byste si měli právě vybrat Rokykemp?,“ ptá se hlavní postava kempu, trenér Vít Caudr z Nymburka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Diviaková Nikol

První, co pořadatelé zdůrazňují, je umístění kempu. „My jsme také uvažovali o příměstských táborech, určitě je to zajímavá varianta pro děti jak trávit den, ale chybí nám tam prvek poznávání nového prostředí a trávení volného času s kamarády mimo bydliště přes celý den. To je absence večerních programů a her,“ říká Caudr.