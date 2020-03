Kde a kdy se kemp uskuteční?

Kemp je naplánován ve dvou termínech po sobě. Uskuteční se opět v horském klidném prostředí Rokytnice nad Jizerou, daleko od městského ruchu. První turnus je 12. až 17. července a druhý turnus 19. až 24. července.

Pro koho je kemp určen?

Kemp je určen pro hráče ve věku osm až patnáct let, podle kategorií se jedná o kategorie U15 až U8, ročníky narození 2005 až 2011, popřípadě 2012.

Kemp se pořádá opět pod záštitou Lukáše Zelenky, bývalého hráče Sparty a reprezentace. Jak s ním bude letos probíhat spolupráce?

S Lukášem máme opět domluvu, že pokud mu čas dovolí, tak na kemp osobně přijede a s dětmi si zatrénuje a stráví s nimi nějaký čas. Vloni se mu narodila dcera, takže by přijel pravděpodobně i s ní.

Jaká bude náplň letošního kempu?

Stručně řečeno zábava na hřišti a mimo něj. Tréninky vytváříme tak, aby bavily jak nás, tak především děti. Nebude chybět nácvik herních činností a s ním spojený určitý dril, ale také zábava spočívající v soutěžích a hrách.

Jak je kemp zajištěn z hlediska trenérského obsazení?

Hlavním trenérem kempu jsem já (Vít Caudr – licence UEFA A trenér mládeže – pozn. red.). Vytvářím a řídím tréninky osobně ve spolupráci s mými kolegy. Druhým trenérem je Honza Chloupek, který vlastní licenci UEFA B. Připravena je i moje manželka, která má také licenci UEFA B.

Proč by si děti měly vybrat právě tento kemp?

Všichni trenéři mají dlouholetou praxi v práci s dětmi a to buď ve fotbale, nebo ve školství. Kemp je umístěn do krásného horského prostředí, daleko od městského ruchu, jakékoliv dopravy. Nabízíme spousty doplňkových aktivit – motokáry, tubing, terénní tříkolky. Zakládáme si na rodinné atmosféře a individuálním přístupu. Máme radost, že se vrací opět děti, které s námi byly vloni. Nechceme dělat „obří“ kemp, kde bychom neměli ani čas děti poznat. Nechci, aby to vypadalo jako, že vše jenom chválím, ale nám v prvním ročníku vše skvěle zapadlo. Nechtěl bych opomenout krásné ubytování s výbornou kuchyní. Chata Akuma je nově zrekonstruovaná a přináší velký komfort pro ubytované.

Kde se mohou zájemci dozvědět více informací?

Máme vytvořené webové stránky, kde naleznete vše o pořádaných kempech. Na těchto stránkách jsou potřebné kontakty na nás. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat. https://rokykemp.webnode.cz/.