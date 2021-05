Chuť kněžickým bafuňářům nechybí

Počínání kněžických funkcionářů možná překvapilo mnohé fotbalově zainteresované lidi. Jenže situace byla neudržitelná a konec Kněžic na fotbalové mapě byl na světe. A to rozhodně nepotěšilo řadu lidí v klubu. „S odstupem času mě to mrzí moc. O to větší chuť máme teď v Kněžicích, aby se fotbal zase rozběhl a jsme na dobré cestě,“ uvedl mladý kněžický člen výboru Tomáš Živnůstka, který narychlo zamířil do Rožďalovic.

Situace byla před necelý rokem podle jeho slov opravdu neřešitelná. „Bohužel to tak bylo. Sešlo se více faktorů, co to způsobilo, abychom soutěž odhlásili. Někteří kluci byli dlouhodobě zraněni jiní zase pracovně vytíženi. Neměli jsme tak široký kádr, abychom to zvládli. To na vesnicích a ještě bez mládeže nejde,“ přiznal Živnůstka.

Jeho slova potvrdil i další funkcionář Václav Šorm. „Pokud bychom hráli, tak by to nebylo důstojné k soutěži, soupeřům ani našim fanouškům,“ zamyslel se trenér mládeže v RMSK Cidlina, který zamířil před sezonou pro změnu do Městce Králové.

Problémem Kněžic je rozhodně také absence mládežnických týmů a tím potencionálních borců na doplnění mužského týmu. „Byl to jeden z hlavních problémů a do budoucna je to velký problém, který se bude těžko lepit. Byl tu velký výpadek chlapců a k tomu se na vesnice nenašel nikdo, kdo by měl alespoň snahu se pokusit některý mládežnický tým dát dohromady. I když se o to teď pokusíme, tak je tu obrovská mezera, která se bude těžko vyplňovat,“ uvědomuje si nutnost mládežnických týmů a výchovy nových fotbalistů hráč a trenér v jedné osobě Václav Šorm.

Většina hráčů je místních

Postupné doplňování kádru je nedílnou součástí každého mužstva. Kněžice nevyjímaje. Shánět hráče není jednoduché, často pomohou známosti. „Většina hráčů je místních, ať už v Kněžicích bydlí nebo tady mají rodinu. Potom já nebo Vašek Šorm jsme byli v mládeží v RMSK Cidlina nebo Mladé Boleslavi a i v dospělých jsme pár kluby prošli, potkali jsme se se spousty kluků, kamarádů z okolí Kněžic, ale měli jsme tam kluky i z Prahy, Hradce Králové, Poděbrad. Když jsme postupovali ze třetí třídy do okresního přeboru, bylo u nás osm hráčů, kteří prošli RMSK Cidlina,“ popsal postup kněžických bafuňářů Živnůstka.

Za jedno je s ním i Šorm. „Bylo to založené na dobré partě a tvořili to místní kluci a k tomu kamarádi z předešlých angažmá,“ řekl.

Nyní se rýsuje šance na restart mužského fotbalu v Kněžicích. „Když jsme to loni odhlásili, skoro všichni, se kterými jsem se bavil, říkali, že už to nikdy nedáme dohromady. Že jak se to jednou zruší, těžko se to dává zpět. Já jsem teď hrozně rád, že se nám to povedlo. Už teď můžu říct, pokud situace dovolí, že další sezonu se fotbal v Kněžicích hrát bude,“ prozradil dobrou zprávu pro příznivce Kněžic Tomáš Živnůstka.

Nezbytné bude vyřešit do startu soutěže mnoho věcí. A na to je potřeba dostatečný počet zapálených lidí. „Hlavně je potřeba, aby se na chodu klubu podílelo více lidí. Jak na hřišti, tak mimo něj. Nejde, aby to dělali tři nebo čtyři lidi,“ má jasno Živnůstka.

Spolupráce s obcí funguje parádně

Klub má maximální podporu obce, což je další hodně důležitá věc. Funkcionáři ale na tuto spolupráci nedají dopustit i z let předešlých. „S obcí není a nebyl žádný problém. Měli jsme sezení před odstoupením ze soutěže se zástupci obce. Ptali se, jak by nám mohli pomoc,“ nastínil bezproblémovou spolupráci Živnůstka.

„S vedením obce probíhá spolupráce velmi dobře a i nyní obec pomáhá s restartem fotbalu v Kněžicích,“ přidal ihned Šorm.

Další nedílnou součástí restartu a téměř samostatnou kapitolou jsou finance. „S tímto nám pomáhá hlavně obec, která nám zajišťuje pokrytí všech nákladů na chod klubu. Pomocí grantů pokryjeme vše, co je potřeba a na oplátku zajišťujeme brigády a pomocné práce,“ vysvětlil oboustrannou náklonnost klubu i obce Šorm.

Jak už také bylo zmíněno, v Kněžicích chybí mládež. Velký problém. Existuje šance na založení některého z mládežnických týmů? „Prioritou jsou nyní muži. Poté bychom chtěli začít, pokud bude zájem, s kroužkem fotbalu. A možná vidíme šanci hrát maximálně soutěž předpřípravek tři plus nula. Ovšem k tomu jsou zase potřeba finance od obce, zájem rodičů, hráčů a několik dobrovolníků, co by se o to starali. Je to rozjezd na delší dobu, ale pokusíme se o to,“ plánuje ten nejpovolanější, kouč mládeže Václav Šorm.

Do Kněžic se zase vrátí i opory

Vypadá to, že nyní už chybí jediné. Poskládat kádr na další sezonu. Budou mít Kněžice dostatek fotbalistů? „Především se kádr bude skládat z hráčů, kteří u nás působili v předešlé sezoně. Někteří hrají v jiných klubech a mají chuť se vrátit. A k tomu doufáme, že se nám povede nejméně dvě nové tváře přivést,“ dodal Václav Šorm.

Mimo jiné to také znamená, že se do Kněžic vrátí i právě Tomáš Živnůstka s Václavem Šormem.