Po dlouhé pauze zaviněné pandemií koronaviru se všichni obávali odlivu týmů z různých soutěží. Na Nymbursku je tomu jinak, tady týmy přibyly. „My jsme za to rádi,“ culí se šéf okresního svazu.

V nejvyšší okresní soutěži bude čtrnáct celků. Nováčky jsou sestoupivší Kněžice, které nahradil v krajské I.B třídě Trnavan Rožďalovice, a dále rezerva Městce Králové, ta zaplnila místo po Kovanicích, jež přihlásily třetí třídu.

Právě „trojek“ se týká velký přerod. Hrát se bude ve čtyřech skupinách po osmi týmech. Ty na podzim odehrají soutěž dvoukolově každý s každým a na jaře se vytvoří dvě skupiny. Fotbalisté tak odehrají čtrnáct zápasů. První čtyři celky ze skupiny A a první čtyři týmy ze skupiny B budou hrát na jaře jakousi nadstavbu o postup. Body i skóre jim zůstanou z podzimu. Stejné to bude pro skupinu C a D. Mužstva na pátých až osmých místech budou hrát stejným způsobem o záchranu.

„Zatím to ale všechno není definitivní. Toto rozdělení vzniklo na základě aktivu, nápad přišel právě od klubů,“ konstatoval Karel Nehasil. „Je jasné, že někdo je z toho nadšený, jiný třeba už méně. Prostě to zatím není vyzkoušené,“ řekl předseda nymburského svazu.

Sezona by tak mohla zase nabrat na zajímavosti. A to nejen proto, že se týmy v soutěžích opět proházely a nebudou na sebe narážet zase ti samí protivníci. Na podzim budou týmy usilovat o co nejlepší umístění, na jaře je pak čeká jakési play off. „Já bych tuto alternativu nezatracoval. Každopádně už nyní musíme vědět, jak to bude i další sezonu. O všem budeme jednat ve čtvrtek na zasedání,“ uvedl Nehasil.

Podobně jako ve třetích třídách se bude hrát i v nejnižší soutěži, která bude ve dvou skupinách. Ve skupině A je dvanáct týmů, v béčku o jeden méně. Tam bude hrát o postup prvních šest celků z každé skupiny, zbylé týmy budou hrát o umístění.

„Musíme se ještě pobavit o tom, zda postoupí jeden nebo třeba dva týmy. To si musíme také odsouhlasit. Uvidíme, co by to přineslo,“ nastínil další otazník Nehasil.

Novými týmy jsou rezervy Tatců, Litole, Křince, Ostré a Struh z Mladoboleslavska. „Struhy mají áčko ve třetí třídě na Boleslavsku. Rezerva má příslib, že by mohla hrát u nás. Není to oficiální, ale snad se už jen čeká na schválení od boleslavského svazu,“ vysvětlil zařazení rezervy Struh na Nymbursko Karel Nehasil.