Union představil dva nové hráče – zkušeného Ibeho v útoku a navrátilce z Mladé Boleslavi Michala Pánka. „Přesto to byl zkušený celek hostí, který si odvezl všechny body,“ hlesl po utkání sekretář čelákovického Unionu Milan Šikl.

Do vedení šli hosté v závěru první půle, kdy se střela odrazila od tyče a Ramšák dorážel. Do druhé půle poslal domácí trenér dva čerstvé hráče a po čtvrthodině nuceně znovu střídal. V 70. minutě dal nedůraz před brankou šanci Javorkovi a ten ji využil – 0:2, a po chvíli vystihl Ramšák malou domů a jistil body. „Výhra hostů je zasloužená, byli kompaktnější s lepším pohybem a dokázali využít chyb. My musíme zapracovat na souhře a najít vhodné rozestavění, neboť to někdy bylo hodně neurovnané,“ hledal příčiny porážky sekretář Milan Šikl.

„Z naši strany to bylo velmi nervózní utkání,“ přiznal po vítězném utkání trenér sokolečského mužstva Robert Jirák. „Nedařilo se nám udržet delší dobu balon a soupeře dostat pod tlak. Na naši jasné výhře má hlavní podíl stoper Fink, který soupeře nepustil do vážnějšího ohrožení naši branky. Soupeř byl velmi dobře připravený a jeho napadání ve vysokém bloku nám dělalo velké problémy. Musím pochválit také rozhodčí, kteří neudělali za cely zápas chybu. Zatím mám velkou radost, že se dokážou prosazovat útočníci. Jak v přípravě tak i teď v mistráku,“ potěšilo kouče vítězného celku. „Soupeři přeji hodně štěstí a klidný podzim i jaro,“ dodal Jirák.

Čelákovice - Sokoleč 0:3

Branky: 44. a 75. Ramšák, 70. Javorek. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 2:2. Diváci: 165. Poločas: 0:1.



Union Čelákovice: Petr Bařina – Helmich, Bílek (58. Náhlovský), Arazim, Koch – M. Pánek (62. Pikous), Matějka, P. Pánek, Kadeřábek (46. Kolovecký) – Ibe, Filip (46. Vacek).



SK Sokoleč: Shokodko – Hlavatý (90. Pych), Šťastný, Fink, Svoboda – Hruška, Kozel, Skokan, Javorek – Ramšák (80. Čáp), Kučera (75. Trumpus).