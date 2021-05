Vyhrál s naprostým přehledem. V hlasování získal neuvěřitelných 7001 hlasů z celkových 10851. „Překvapilo mě, kolik lidí hlasovalo,“ uvedl v rozhovoru vítěz ankety.

Ovládl jste anketu čtenářů o Nejpopulárnějšího fotbalistu okresu. Co na to říkáte?

Je to určitě příjemné, jsem soutěživý typ a rád vyhrávám. Ale radši bych sbíral body na hřišti. Doufám, že to bude co nejdříve.

Vyhrál jste naprosto suverénně. Překvapilo vás to?

Překvapilo mě, kolik lidí hlasovalo.

Sledoval jste anketu od začátku a v jejím průběhu?

O soutěži mi řekl můj spoluhráč, takže jsem to samozřejmě začal sledovat.

Jak hodně si ceníte vítězství v této anketě, kde možná ani nerozhodují fotbalové dovednosti?

Jak sem říkal, jsem typ, co rád vyhrává. Takže si toho cením a hlavně díky Deníku, který mě vůbec vybral. Byl jsem překvapený.

Od koho jste podle vás získal nejvíce hlasů? Byli to spoluhráči, kamarádi nebo rodinní příslušníci? Bavil jste se o tom s někým?

Hlasovali kamarádi, spoluhráči, celá rodina, kolegové z práce a moje přítelkyně s maminkou. Ti všichni o tom věděli a hlasovali nepřetržitě.

Kterého fotbalistu byste vybral ze zbylých deseti borců ankety vy?

Lukáše Hartiga. Hrál jsem s ním ve Velimi, myslím, že to tady nemusím říkat, kde všude a proti komu si Lukáš zahrál. Je to osobnost.

Fotbal se už dlouhou dobu nehraje. Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Chybí mi to hodně a určitě nejsem jediný. Doufám, že si hlavně mladí kluci začnou více vážit toho, že si vůbec můžeme zahrát fotbal.

Jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Většinu volného času trávím s přítelkyní a v kondici se udržuji.

Kde jste zažil svá nejlepší fotbalová léta a kde jste si zahrál nejlepší fotbal?

Začínal jsem ve Velimi a tam jsem zažil pár krásných let. .Ale hodně mě posunula Sokoleč, kde jsem pochytil jinou chuť a mohl jsem zkusit i vyšší soutěže. Je tady jeden fotbalista vedle druhého a myslím, že se na to dá dívat. Takže nejlepší fotbal je u nás v Sokolči.

Na co se nejvíce těšíte, až se bude moci opět naplno sportovat a žít bez omezení?

Těším se, až si třeba s klukama zajdeme po zápase na pivko, to bude šmakec (smích). Nebo vytáhnu přítelkyni na skleničku vína.

Marek Ramšák

Bydliště: Velim

Narozen: 7. srpna 1996

Zaměstnání: zámečník/svářeč

Znamení: Lev

Další oblíbené sporty: futsal, nohejbal, beerpong

Oblíbené jídlo: rajská

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: Harry Potter

Oblíbená hudba: asi všechno

Konečné pořadí ankety

1. Marek Ramšák (SK Sokoleč) – 7001 hlasů

2. Jiří Kohoutek (TJ Pátek) – 3026 hlasů

3. Martin Škarecký (Polaban Nbk) – 311 hlasů

4. Michal Koštíř (AFK Semice) – 197 hlasů

5. Lukáš Jiráň (Slovan Poděbrady) – 83 hlasů

6. Lukáš Hartig (Městec Králové) – 80 hlasů

7. Matěj Peterka (Boh. Poděbrady) – 39 hlasů

8. Milan Svoboda (AFK Sadská) – 36 hlasů

9. Matěj Brabec (Slovan Lysá n. L.) – 35 hlasů

10. Petr Janda (SK Poříčany) – 29 hlasů

11. Lukáš Dozorec (SS Ostrá) – 14 hlasů