To určitě, to je jasné. Dvacet jedna gólů, to je pěkné, nečekal jsem to. Čekal jsem, že jich dám dvacet pět za celou sezonu, takže asi nadstandard.

Popište gól, na který nikdy nezapomenete…

No tak to byl gól v I. A třídě minulý rok v Mnichově Hradišti, kdy jsem ho dal téměř z půlky hřiště po zemi k tyči. Tak to byl asi takový nejzajímavější gól.

Jakého soupeře máte rád a kde naopak hrajete nerad?

Nejradši mám asi Hlízov, to je taková velká bitva. A kde hraju nerad, to je Slovan (Poděbrady – pozn. red.).

Dokázal byste dát gól z půlky jako Schick?

Tak už jsem říkal, že jsem ho dal v Mnichově Hradišti, ale to byla náhoda. Ale nezkouším to často.

Koho máte radši: Messiho, nebo Ronalda a proč?

Raději mám Ronalda, protože se mi líbí, že je komplexní, že umí hlavou, levou, pravou. Ale oba jsou dobří.

V zimní přestávce jste se rozhodl odejít ze Sokolče a zamířil jste do Rakouska. Jak se to seběhlo?

Moje námluvy začaly dvě kola před koncem podzimu, kdy mne kontaktovat bývalý hráč Slavie a Liberce Jan Blažek, který mi nabídl, jestli bych nechtěl jít hrát do Německa. Zvažoval jsem to, říkal jsem si, že je to zkušenost. Vyrazil jsem tam, prošel jsem testy a odehrál tréninkový zápas. Potom přišla přes jiného skauta nabídka z Rakouska a to mě oslovilo více. V lednu jsme absolvovali testy, sehráli zase tréninkový zápas, kde byli další Češi a Slováci, a domácí tým. Tam byli manažeři různých týmů a vybírali si hráče. Takže si mě vybrali do Sighartingu, což je asi tři sta kilometrů od Českého Brodu, kde bydlím.

Zdroj: Deník