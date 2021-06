Velim – Slovan Pdy 3:1

„V tomto zápase už hráli hráči užšího kádru, takže už byla vidět větší sehranost. Ale bohužel i v tomto zápase byla z naši strany spousta nevyužitých vyložených šanci, což mě mrzí, neboť výsledek mohl být tak šest jedna. Jinak panuje spokojenost, protože mladí hráči po boku těch zkušených podali daleko lepší výkon než ve středu,“ potěšilo trenéra velimského mužstva Radka Kulhánka.

„Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál o dva góly. My jsme nebyli opět kompletní, ostatně jako celý turnaj. U nás jsme na menším hřišti drželi s tímto soupeřem krok, ale u nich jsme to měli o hodně těžší. Stále hrajeme bez hrotového útočníka a to prostě nejde. Bez hráče typu Jiráně se neobejdeme,“ povzdechl si po zápase kouč poděbradského Slovanu Libor Pala.

Branky: Michálek, Jícha, Kukal – Magera. Poločas: 2:0.

Sokoleč – Č. Brod B 5:3

„Vstup do zápasu jsme měli hodně špatný a během devíti minut jsme prohrávali o dva góly. Bylo to po našich vlastních chybách. Soupeř na nás vlétl a dominoval. Po třiadvaceti minutách jsme snížili a tím jsme se zvedli. Do konce poločasu se hrál vyrovnaný fotbal. Asi po hodině hry jsme už vedli o tři branky, když se nám povedl parádně vstup do druhého poločasu. To jsme zase dominovali my a skóre jsme otočili. V závěru hosté snížili na rozdíl jediné branky, ale my jsme ihned po rozehrání přidali pojistku,“ hodnotil utkání sokolečský hrající trenér Jan Hlavatý.

Jeho tým se musel vypořádat s nepřítomností brankářské jedničky, v bráně zaskočil Roman Jirák, ale po deseti minutích se zranil a mezi tři tyče musel obránce Radek Fink.

Čtyřmi góly se blýskl na straně vítězů útočník Marek Ramšák. „Podal dobrý výkon,“ chválil kanonýra Hlavatý.

„Za deset minut jsme vedli dva nula, využili jsme chyby domácích a pak jsme rychle rozehráli standardní situaci. První poločas byl fajn, i když domácí snížili. Ve druhé půli nám začaly docházet síly, za deset minut jsme dostali tři branky. Snížili jsme krásnou brankou, ale Sokoleč výhru pojistila. Tyto zápasy plní spíše kondiční účel,“ řekl hrající trenér hostí Jindřich Stejskal.

Branky: Ramšák 4, Křivánek – Šťastný, Krombholz, Novotný. Poločas: 1:2.