Jednoznačně nejzajímavějším přestupem je odchod bývalého ligového fotbalisty Radka Šírla z Městce Králové. Ten se těšil na spolupráci se svým bývalým spoluhráčem Lukášem Hartigem, ale na to nedošlo. Šírl totiž neodehrál za Městec Králové jediné utkání a nyní míří na volný přestup do Nučic u Rzdné, kde žije.

Oslabený bude také Polaban Nymburk. Na odchodu jsou hned tři fotbalisté. Tomáš Svoboda míří do Sokolče, Martin Dudla do Horek nad Jizerou a jeho bratr Tomáš do Červených Janovic, kde si zahraje po boku hvězd Řepky, Kadlece, Jiránka a Bednáře.

Volné přestupy fotbalistů

Milan Dřízhal (35) Poříčany > Pátek

Michal Kopecký (37) Poříčany > Jevany

Tomáš Svoboda (33) Polaban Nbk > Sokoleč

Martin Dudla (24) Polaban Nbk > Horky n. J.

Tomáš Dudla (29) Polaban Nbk > Čer. Janovice

Petr Kučera (43) Sokoleč > Tichonice

Daniel Buriánek (18) Čelákovice > Neratovice

Stanley Ibe (36) Čelákovice > Čakovice

Václav Houžvička (19) Sadská > Tuchoraz

Radek Šírl (40) Městec Králové > Nučice

Petr Kutofel (29) Semice > Pátek