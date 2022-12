Novým manažerem se stal Miloš Malina, který strávil několik posledních sezon ve Světlé nad Sázavou. „Ve funkci ho nahradil Miloš Malina, který má s touto pozicí bohaté zkušenosti. Jsem přesvědčený o tom, že jeho přehled o hráčích a organizační schopnosti pro nás budou velkým přínosem,“ věří šéf Sparty Kutná Hora.

Libor Pala: Kdybychom měli k dispozici to nejlepší, bylo by to určitě veselejší