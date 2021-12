„Projekt má pomoci mladým fotbalistům nabídnout také trénink navíc, možnost potkat se s dalšími kluky na okrese a společně pak jít na turnaj meziokresních výběrů dorostů,“ uvedl na svazovém webu GTM Roman Myška.

První trénink tohoto výběru se uskutečnil 17. listopadu v areálu FK Bohemie Poděbrady a na tento trénink navázal turnaj, který se uskutečnil 27. prosince v Příbrami.

Za nymburský OFS se turnaje zúčastnili Droberjar Jiří, Janík Adam, Svoboda Jiří (všichni FK Litol mládež), Voborník Michael (TJ Křinec), Kalát Vojtěch (Sokol Stratov), Otta Adam, Šifta Ondřej, Líbal Matyáš (všichni TJ Hrubý Jeseník), Kubánek Petr, Severa Adam (oba FK Bohemia Poděbrady), Kadlec Lukáš, Horáček Matěj, Pařízek Michal (všichni TJ Pátek) a brankáři Štál Jakub a Kratěk Václav (oba FK Bohemia Poděbrady). Mužstvo vedli trenéři Jan Hovorka (FK Bohemia Poděbrady) a Roman Myška (GTM OFS Nymburk).

„Z celkových sedmi mužstev náš výběr obsadil páté místo, což není až tak podstatné jako to, že hráči podali velmi slušné výkony a věřím, že to pro ně byla velmi dobrá zkušenost a motivace do jejich dalšího tréninkového procesu,“ uvedl Myška.