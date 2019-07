Polaban – Turnov 3:1

„Zápas bych zhodnotil na dvě půlky. S prvním poločasem jsem hrubě nespokojený, ale je to i z důvodu toho, že jsme si chtěli vyzkoušet nějaké věci, jiné rozestavení než jsme byli zvyklí po celou přípravu. Ale prostě nám to nevyšlo, bylo to chaotické. Do druhého poločasu jsme nastoupili v rozestavení, v jakém bychom chtěli hrát a nakonec jsme zápas zvládli. Jak výsledkově, tak ve druhém dějství i herně. Když zopakujeme výkon ze druhé půle, tak to bude dobré a budu spokojený. Zahráli si i dva dorostenci a oba nezklamali,“ uvedl po zápase trenér nymburského Polabanu Jan Buryán. „Druhý poločas snesl kritérium a nějaké měřítko. Jsem rád, že jsme si po roce zahráli na Vesláku. Rekonstrukci trávníku jsme tak pokřtili vítězně. Teď se budeme soustředit na pohárový zápas, kterým nám vlastně začíná podzimní část soutěže,“ dodal Buryán.

Branka Polabanu: Korec 2, Kovacs. Poločas: 1:1. Polaban Nymburk: Plaček – Veselý (60. Müller), Daněk, Bohdan (45. Kovacz, 60. Koubský), Novotný - Korec, Podzimek, T. Dudla, Hobík (25. Filip), Škarecký (80. Kovacz), M. Dudla (60. Vyskočil).

(kub)