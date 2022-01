Jako první vstoupí do herních prověrek fotbalisté Polabanu Nymburk, předposlední tým tabulky nejvyšší krajské soutěže. Ti budou hrát na umělé trávě v Kutné Hoře s tamní Spartou. Ta je účastníkem divizní skupiny C a na podzim se jí také nedařilo. Skončila třetí od konce. Bude to tedy souboj dvou mužstev, která prožila krušnou podzimní sezonu. Které z nich si alespoň trochu spraví chuť?