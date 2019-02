Libice nad Cidlinou /FOTOGALERIE/ – Okresní fotbaloví příznivci si asi budou muset zvyknout na to, že v zápasech libického mužstva bude padat hodně branek. V prvním kole, kdy prohrál nováček I.A třídy ve Slaném 3:4, padlo sedm gólů i v jeho druhém utkání. Libice nad Cidlinou porazila v prvním okresním derby letošní sezony celek Poříčan vysoko 5:2.

Utkání bylo rozhodnuté už v prvním poločase, kdy domácí vedli o čtyři góly.

„První poločas byl pro nás z říše snů. Měli jsme asi pět nebo šest šancí a podařilo se nám vstřelit čtyři góly. A trefy Matěje Brabce byly přímo výstavní," chválil střelce dvou gólů libický asistent trenéra Miroslav Dolejš.

„Z naší strany to byl v prvním poločase totální výbuch," byl zklamaný manažer poříčanského klubu Václav Kupr. „Nemohli jsme se dostat do tempa a do hry," uvedl manažer.

A měl pravdu. První branku dal po necelých třech minutách z pokutového kopu Billý. Domácí tato branka nakopla a bylo jich plné hřiště. A pak přišla pro hosty smrtící osmiminutovka, kdy se trefil z první Brabec, hlavou zvýšil na tři nula Mihovský a pak předvedl další parádu Brabec. Ten využil chyby hostujícího gólmana a ze čtyřiceti metrů přidal do prázdné brány čtvrtý zásah. Hosté zahrozili dvakrát, kdy pálil nad Šusta a těsně vedle Sedláček.

Ve druhém poločase nebylo téměř o co hrát. Navíc v 64. minutě předvedla Libice další vydařenou akci, na jejímž konci byl Hubáček – 5:0.

Domácí v závěru polevili v koncentraci a výsledkem toho byly dva góly v jejich síti. A obě trefy byly z pokutových kopů. Nejprve proměnil Martin Puk, pět minut před koncem jeho bratr Ondřej.

„Zápas jsme měli ve své moci. Mohli jsme si tak parádně vychutnat vítězství a zápisné," radoval se Dolejš.

Libice nad Cidlinou - Poříčany 5:2

Branky: 3. Billý (z PK), 26. Brabec, 29. Mihovský, 34. Brabec, 64. Hubáček – 75. M. Puk (z PK), 85. O. Puk (z PK). Rozhodčí: Mir. Vlk – Mar. Vlk, Salač. ŽK: Mužík (Poříčany). Diváci: 210. Poločas: 4:0.

Libice nad Cidlinou: Václavík – Havierník, Billý, Tafel, Kalina (66. Kutil) – Kratochvíl, Lambert, Brabec (74. Málek), Hubáček – Mihovský (62. Lukavec), Sosnovský (79. Petráň).

SK Poříčany: Gabriel – Mužík (46. Hybner), Dvořák, Navrátil, Touš – M. Puk, Sedláček, Kopecký, Šusta (81. Hampl) – Chadraba (39. Holler), O. Puk.

Ohlasy z utkání čtěte ve středečním vydání tištěného Nymburského deníku.