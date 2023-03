„Bylo vidět, že jsme hráli poprvé na přírodní trávě a to nám dělalo problémy,“ přiznal trenér Unionu Čelákovice Radek Skuhravý. „Rozhodně musíme zapracovat na defenzivě, Milovice měly dost šancí. Na druhou stranu i my jsme si vypracovali velké množství příležitostí, jenže jsme je zahazovali. A to jsou dvě hlavní věci, které musíme do mistrovských zápasů zlepšit. Jinak ale utkání splnilo svůj účel,“ hodnotil generálku trenér Skuhravý.

„Hráli jsme poprvé na přírodní trávě a se soupeřem z vyšší soutěže. Ale do nějaké šedesáté minuty jsme rozhodně nebyli horším týmem a šli jsme i do vedení 2:1. Po střídání několika hráčů se nám hra bohužel trochu rozpadla, kdy se střídající hráči nedostali do hry tak, jak bych si představoval. Soupeř byl nebezpečnější a trestal naše chyby. Mrzí mě těch pět inkasovaných branek, což mi zkazilo dojem z jinak celkem dobrého výkonu,“ hodnotil utkání trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: Haloun 3, Pánek, Dalekorej – Jan Krátký 2 (1 z PK), Dlouhý. Poločas: 1:1.

Union Čelákovice: Schlosser – Kolovecký, Arazim, Bílek, Vacek – Hromas, Dalekorej, Mašek, Skuhravý – Pánek, Kadeřábek, střídali Skalický, Konečný, Haloun, Janda.

AFK Milovice: Kopecký - Beneš, O. Drahorád, Solar - J. Drahorád, Jakub Krátký, Rett, Klička - Jan Krátký, L. Müller, Dlouhý, střídali Lukáš, P. Müller, Gaja, Doležal, Šimek.