„Potkali jsme se s kvalitním soupeřem, i když asi nebyl kompletní. I tak je to pro nás výborný výsledek s týmem, který získal v krajském přeboru čtyřicet sedm bodů,“ cenil si výhry nymburský kormidelník Lukáš Vlk. „My jsme byli dost efektivní. V prvních patnácti minutách to byla divočina, kdy to mohlo být klidně tři tři. Pak se hra trochu zklidnila a my jsme soupeře do vážnějších šancí nepustili. Vytvořili jsme si šance a nezvykle velké procento jsme jich také proměnili. To je hodně pozitivní,“ těšilo nymburského kouče.

Branky Polabanu: M. Novotný 2, Krumpholc, Hobík. Poločas: 1:3.

Polaban Nymburk: Petrovič – Ouředník, Krumpholc, Drobný – Wiehl, Kotek, M. Novotný, Hrdlička, Jarschel – Hobík, Nepovím, střídali Vaníček, Krušinský.