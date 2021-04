První fotbalové krůčky jste dělal v kolínském FK. Jak na to vzpomínáte a kdo vás k fotbalu přivedl?

Na Kolín vzpomínám jedině v dobrém. Strávil jsem tam okolo třináct let svého života, takže vzpomínek mám hodně. K fotbalu mě přivedl děda.

Jako hodně mladý jste nakoukl do kolínského divizního áčka. Měl jste našlápnuto k tomu, abyste hrál vyšší soutěže…

Byla to pro mě veliká zkušenost zahrát si po boku některých bývalých ligových hráčů. Později jsem upřednostnil jiné koníčky a cítil jsem, že potřebuji taky něco jiného, než být šestkrát týdně na hřišti.

Z Kolína jste se stěhoval v devatenácti letech do divizních Poříčan, kde jste ale nezůstal dlouho a nerozešel jste se s klubem příliš v dobrém. Co se přihodilo?

Velké neshody s vedením. Po sezoně odešlo z týmu i se mnou dalších deset hráčů. Jak se později ukázalo, pro Poříčany to byl ale dobrý impulz a předvádějí pěkný fotbal.

Nyní hrajete pouze okresní přebor za mužstvo Kouřimi. Není to málo?

Jak už jsem říkal, upřednostnil jsem jiné věci a v Kouřimi mi to vyhovuje. Časově to není tak náročné a dá se to skloubit i například s rybařinou, která toho času zabere opravdu hodně (smích).

Prošel jste několik regionálních týmů. Kde se vám líbilo nejvíce a kde jste si zahrál nejlepší fotbal?

Nejvíc se mi líbilo asi ve Velimi, kde je super zázemí a i po fotbalové stránce mi to dávalo největší smysl, co se týče výsledků a tréninkové náplně.

S kým jste si na hřišti nebo mimo něj nejvíce rozuměl?

Určitě s Patrikem Jirků, se kterým jsem na hřišti od třinácti let prošel Kolínem, Poříčany a teď spolu rozdáváme radost i v Kouřimi.

Nyní se amatérský fotbal nehraje. Jak trávíte volno vy? Udržujete se v kondici, nebo převažuje odpočinek?

Věnuji se hlavně odpočinku, i když už bych měl něco začít pomalu něco dělat.

Chybí vám hodně tréninky, zápasy a kolektiv?

Fotbal mi samozřejmě chybí, ta pauza je hodně dlouhá a sám jsem zvědavý, jak se to časem rozjede. Chybí mi hlavně kabina, i když se s klukama občas snažíme být v kontaktu, tak to není takové.

Českým fotbalem otřásá úplatkářský skandál. Co na situaci říkáte vy?

Je to samozřejmě všechno špatně. Ale nemyslím si, že je to problém jen v dnešní době. Když to řeknu blbě, tak to k fotbalu asi patří.

Může se český fotbal vůbec očistit?

Vždy bude záležet na lidech, co to dělají. Doufejme, že se to otočí dobrým směrem. (mal)

Daniel Procházka

Bydliště: Kolín

Narozen: 5. dubna 1998

Zaměstnání: Kaprařská speciálka

Znamení: Beran

Záliby: rybaření, FIFA, fotbal

Oblíbené jídlo: svíčková

Oblíbené pití: Kofola

Oblíbený film: Americký sniper

Oblíbená hudba: To co zrovna hrají v rádiu