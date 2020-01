Kolín – Bohemia 8:1

„Pro nás to byla velká škola, hlavně pro některé naše hráče. Jsem z utkání zklamaný, ale kvalita byla jednoznačně na straně soupeře,“ ulevil si po prvním utkání nového roku trenér poděbradské Bohemie Ladislav Bobek. „My jsme nehráli to, co chceme hrát a co bychom hrát měli. Hráli jsme hodně individuálně, nebyl to kolektivní výkon. Hráči si na hřišti dělali, co chtěli. Neděláme z toho žádné závěry, byl to jen první zápas,“ řekl kouč Poděbrad.

Jeho tým hraje v sobotu od 14 hodin na půdě mladoboleslavské rezervy.

Branka Poděbrad: Javorek. Poločas: 3:1.

Bohemia Poděbrady: Kubík – Hněvsa, L. Hruška, Suchánek, Zima – Kubánek, Bora, Záhora, Martínek – Javorek, Křelina, střídali Málek, Voříšek, Havránek, Šusta.