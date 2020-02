Bohemia – Polaban 3:1

„Mile jsem byl překvapen tím, že jsme hráli to, co jsme si řekli. Hráči se drželi předzápasové přípravy,“ potěšilo poděbradského kormidelníka Ladislava Bobka. „Nechyběla nám bojovnost, nasazení, napadali jsme soupeře a dobře jsme kombinovali. Tak bychom chtěli hrát i v sezoně, ale do mistrovských utkání je ještě měsíc. Utkání mělo nasazení i taktiku a to mě těší. Kvalitu musíme udržet,“ radoval se poděbradský kouč Bobek.

„Bylo to vcelku vyrovnané utkání, chvíli jsme byli lepší my, chvíli zase Poděbrady. V prvním poločase jsme dostali dva hloupé góly, když jsme nepohlídali náběhy za obranu. Byly to dvě taktické chyby. Druhá půle byla zase vyrovnaná, trošku lepší jsme byli v první části druhé půle, pak byl zase lepší soupeř. Několik šancí na obou stranách gólem neskončilo. Bylo to korektní utkání, soupeř byl kvalitní a pro naše mladé hráče to byla další zkušenost,“ vyprávěl po utkání trenér nymburského celku Lukáš Vlk.

Branky: Křelina, Nepovím, Javorek – Hobík. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady: Málek (75. Kubík) – Kubánek (46. Soukup), Suchánek (46. Bora), R. Hruška, Hněvsa (46. Voříšek) – Novák (46. Šusta), L. Hruška (70. Zima), Sirový, Nepovím (70. Havránek) – Záhora (46. Javorek), Křelina.

Polaban Nymburk: Plaček – Herčík, Bohdan, Ouředník, Jarschel – Lukeš, Novotný – Bartoš, Hobík, Vaníček – Mařík, střídali Krušinský, Müller, Drobný, Mejzr, Landyš.