Naprosto beze změn je zatím kádr fotbalistů Semic. Čtvrtý tým tabulky krajské I.B třídy skupiny C nemá ani jedinou novou tvář, ovšem také nikdo z dosavadního kádru nemá zaječí úmysly. To potvrdil v rozhovoru Deníku Miroslav Čepelka, vedoucí mužstva. A příprava Semic je podle jeho slov standardní, stejně jako v předešlých letech.

Semičtí fotbalisté začali s nepříjemnou a neoblíbenou zimní přípravou v polovině února, jejich tréninkové jednotky probíhají v domácích podmínkách. „Trénuje se v Semicích na hřišti a v hale,“ potvrdil Miroslav Čepelka, jehož tým neplánuje zimní soustředění.

Jíkev bez horského vzduchu. Soustředění bylo zrušeno, majitel zavřel penzion

A co je hlavní náplní celé přípravy a na co se v Semicích nejvíce zaměřují? Je to podobné, jako každý rok. „Od každého trochu. Samozřejmě i nabírání fyzické kondice,“ podotkl vedoucí mužstva.

Semice mají v plánu čtyři přípravná utkání. „Prvním z nich sehrajeme s Lysou nad Labem na umělé trávě v Benátkách nad Jizerou, zrovna tak jako druhé s Luštěnicemi. Pak jsou naplánovány zápasy se Zásmuky a Chotětovem, vypadá to, že počasí dovolí je sehrát na našem hřišti,“ uvedl Čepelka.

Ten neklade velký důraz na výsledky těchto střetnutí, jde spíše o narušení stereotypu. „Je to součást a zpestření přípravy. Přípravné zápasy vždy ovlivní i to, v jaké sestavě oba soupeři nastoupí. Takže je to spíš jen o tom si po delší pauze zahrát,“ má jasno vedoucí čtvrtého celku tabulky.

Kouč Šmidrkal věří v sílu stávajícího kádru. Městec Králové drží týmového ducha

Tým je naprosto beze změn, nikdo jej nedoplnil a trenéři ani nikoho nového nezkouší. Na druhou stranu kádr také nikdo neopustil. „Nepřišel zatím nikdo. A neodešel také zatím nikdo,“ přitakal Čepelka. Jednu ztrátu, a to citelnou, kádr přece jen zaznamenal. „Bohužel Rychtařík je po operaci kolene a do jarní části soutěže nezasáhne, což je určitě oslabení,“ dodal vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka.