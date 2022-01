„Byl to zábavný zápas. Oba týmy hrály dobře. Od GBA to byl možná nejlepší zápas, jaký jsem od nich viděl. Také hrálo hodně mladých hráčů a to se mi líbí. My se v útoku dobře naladili na nadstavbu,” byl spokojený Aleksander Sekulič, trenér Nymburka.