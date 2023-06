Na fotbalovém hřišti v Přerově nad Labem si plnými doušky ožívali oslav sta let od založení klubu. Oslavy rozzářily fotbalové hvězdy, bývalí hráči pražské Sparty v čele s Jiřím Homolou a Markem Matějovským.

Fotbalový klub z Přerova nad Labem oslavil s legendami pražské Sparty stoleté výročí založení klubu | Foto: Sokol Přerov n. L.

Fotbalový klub z Přerova nad Labem existuje už sto let. A to je třeba řádně oslavit. Přerovák a bývalý prvoligový fotbalista Jiří Homola sestavil tým sparťanských legend, které ukázaly, že jim fotbal stále hodně jde. Aby také ne, když v rudém dresu hráli borci, kteří kopali ještě nedávno na nejvyšší úrovni, nebo ještě dokonce hrají. Marek Matějovský předváděl své geniální kousky, sekundovali mu Loučka, Čížek, Homola, Flachbart a další. Domácí fotbalisté prohráli 1:5, ale o výsledek nikomu nešlo.

„Moc se to povedlo, byla to krásná akce,“ svěřil se přerovský fotbalista Jan Kolenský, který vedl svůj tým do přátelského zápasu jako kapitán. „Je to splnění mého snu. Vedl jsem svůj tým, pro který dýchám. Navíc jsme nastupovali za hymny Ligy mistrů, bylo to parádní,“ přidal Kolenský z Přerova, odkud pochází také „Bomber“ Tomáš Skuhravý nebo sestry Martínkovy, které jsou českými fotbalovými reprezentantkami.

Na výbornou podívanou bylo zvědavo přes tři sta lidí. „S tím jsme spokojeni. Dělali jsme to hlavně pro místní lidi a ti přišli, což je parádní. Velký dík za to patří Jirkovi Homolovi, který pozval své kamarády ze Sparty a ti přijeli,“ těšilo Kolenského.

Chvíli hrozilo, že se ani hrát nebude. „Byl tady hrozný liják. Ale nakonec to dopadlo dobře. I když na hřišti byly kaluže,“ podotkl kapitán přerovského mužstva v exhibičním střetnutí. „Nechali jsme si udělat retro dresy, které každý chtěl. Akci chválili i staří páni, kteří zde kdysi také hráli. Moc se jim to líbilo. A k tomu jsme za dva dny vypili tisíc piv,“ usmál se Kolenský.

Už dopoledne odehrál Přerov poslední zápas sezony v okresním přeboru, v němž prohrál 2:6 s týmem Krchleb. „Byl to asi nejlepší soupeř, který u nás na jaře hrál. Ale nám už to tolik nevadilo a oslavy jsme si pokazit nenechali,“ dodal Jan Kolenský za celý přerovský klub.