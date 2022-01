„Utkání se nehrálo, protože máme v týmu nakažených asi deset kluků. Lysá na tom byla podobně,“ hlásil gólman Milovic a funkcionář klubu Ondřej Fišer.

Podobně okomentoval důvody zrušení zápasu i hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec. „Museli jsme to předem zrušit. Milovice měli spoustu nakažených borců Omikronem, my jsme na tom byli i s dalšími šrámy podobně,“ hlesl kouč Lysé.

Lysý Slovan by měl sehrát další utkání v neděli 6. února s týmem Ostré. Opět by to mělo být na umělce v Benátkách a start utkání je stanoven na 14 hodin.