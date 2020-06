Lysá – D. Počernice 8:1

„Patnáct minut jsme se rozkoukávali, pak jsme dali z brejku první branku a od té doby jsme ovládli hru. K tomu jsme začali i střílet branky,“ radoval se nový hrající trenér lyského mužstva Matěj Brabec, který zaznamenal dvě branky. „Góly jsme dávali po rychlých brejcích, byli jsme hodně produktivní. Soupeře jsme do ničeho nepustili. Co jsme si před zápasem řekli, to se v utkání projevilo,“ těšilo Brabce.

Branky Lysé: T. Kříž 3, Matěj Brabec 2, Matouš Brabec, Veselý, Hanke. Poločas: 5:1. Slovan Lysá nad Labem: Rathouský – Schneiberg, Švorba, J. Kříž, Horák – Matouš Brabec, Matěj Brabec, D. Novák, Veselý – Hanke, T. Kříž, střídali Ježek, Růžička.

(kub)