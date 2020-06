Semice – Ostrá 3:2

„Byl jsem překvapený, že jsme s divizní Ostrou drželi krok,“ radoval se po utkání vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Hráli jsme dobře a měli jsme i více brankových příležitostí. Soupeře držel gólman Keller. Jsem spokojený, že jsme vyhráli a navíc jsme hráli dobře. Soupeř byl hodně kvalitní,“ uvedl Čepelka, kterému kazí radost z vítězství zranění dvou hráčů. „Vavřík a Švarc si poranili koleno. Snad to nebude vážné,“ dodal vedoucí mužstva Semic.

„Bušili jsme do nich, jak se dalo, ale oni třikrát vystřelili a dali tři góly,“ ulevil si po zápase stoper Ostré Tomáš Moudrý. „První gól jsme dostali z penalty. Měli jsme balon stále v držení a podařilo se nám do poločasu skóre otočit. Jenže po změně stran domácí po naší špatné rozehrávce vyrovnali a v závěru nám dali třetí branku po standardní situaci. A to nakonec rozhodlo,“ vyprávěl Tomáš Moudrý.

Branky: Bříza (PK), Kamlach, Jareš – Herzán, Mareš. Poločas: 1:2.

AFK Sokol Semice: Terč – Bříza, Novák, Koštíř, Kamlach, Cáska, Švarc, Brynych, Šimek, Vavřík, Jareš, střídali Bílý, Hylmar, Hlaváček, Rychtařík.

Sportovní sdružení Ostrá: Keller – Moudrý, Knobloch, Poběrežský, Bodlák, Bílek, Dozorec, Mareš, Hudec, Štejnar, Herzán, střídali Manhart, Tržický, Wolf, Kukla, Novotný, Dejl, Procházka.