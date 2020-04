Fotbalová sezona byla odpískána. Co na danou situaci říkáte vy?

Dalo se předpokládat, že situace takto dopadne. Škoda, že nejde nahradit mistrovská utkání alespoň přátelskými, třeba s menším počtem hráčů, všem určitě fotbal chybí.

Myslíte si, že by nebylo v silách týmů dohrát jarní část soutěže?

Myslím že na okresní úrovni ne. Přece se hraje fotbal pro zábavu a práce a nyní i starost o děti a podobně věci mají přednost.

Amatérští fotbalisté mají pauzu, ale co předseda svazu? Co momentálně chystáte?

Asi je brzo o tom mluvit. Něco chystáme na příští sezonu, ale na svazu zatím nemáme jednotný názor, uvidíme jak to dopadne. Mně osobně už fotbal hrozně chybí, snad se už zanedlouho budeme moci na hřišti trochu proběhnout. Chtěli jsme sezonu dokončit třeba v přátelském, či turnajovém duchu. Zatím to ale na uvolnění vládních opatření nevypadá.

Následující sezona může být pro řadu klubů hodně náročná, možná ubude sponzorů. Myslíte si, že mohou mít problém i okresní celky?

Já si myslím že ano. Co se týče sponzorů, tak asi budou mít jiné starosti, a nemůžeme opomenout ani obce, které mnohdy finančně fotbal drží. Obce budou mít asi nižší příjmy, takže to možná i na fotbal dopadne. Čeho se trochu obávám, je, že nám skončí někteří starší hráči, kteří se po pauze už nevrátí. Nebo možná i ti mladí, kteří si najdou jinou zábavu při tomto stavu a už se na trávník nevrátí.

Máte už nyní nějaké zprávy o tom, že bude chtít třeba nějaký klub skončit?

Ne, takové zprávy nemám. Vzhledem k tomu, že si každý ročník myslíme, že pár týmu skončí, a oni to stejně přihlásí, bude to podobné. Všichni chtějí hrát. Každý to přihlásí a spíše se asi začne stávat, že družstva soutěž nedohrají.

Vše se bude hlavně odvíjet od přihlášek do soutěží. Myslíte si, že bude v tomto směru mnoho změn?

Ne. Myslím, že budou jen drobné změny a přihlášky zůstanou stejné. Ovšem otázka je co mládež, jak se po pauze družstva dají dohromady a kdo co přihlásí.

Chystáte ze strany Okresního fotbalového svazu nějaké změny pro příští ročník?

To jsme již naznačil. Na svazu není jednotný názor na určité změny, což je dobře, zatím diskutujeme. Pokud změny projdou, bude to veliká změna pro většinu klubů. Trochu osvěžíme prostředí, a i rýpalové a kritici si přijdou své. Trochu se ale obávám, aby se tato krize neprojevila ještě v organizaci podzimní části soutěže. Přece jen se může stát, že někteří hráči, či možná i družstva, budou v karanténě a to je pak s regulérností soutěže a mnohdy i faktickou možností vůbec odehrát zápas těžké.