„Seděl na lavičce a najednou se skácel k zemi. Okamžitě jsem k němu přiběhl a začal mu vytahovat jazyk. Nebyl to vůbec hezký pohled. Nejevil známky života,“ popsal inkriminovaný moment předseda kolínského klubu Vladimír Zeman. „Následně jsem mu začal dělat masáž srdce,“ dodal.

Během chvíle ho vystřídal stoper Ondřej Soběslav, který masáž prováděl do příjezdu záchranné služby. „Trvalo to asi patnáct minut. Klobouk dolů před Ondrou. Jako člen Policie ČR ukázal, že má výbornou fyzičku a také zná dobře základy poskytnutí první pomoci. Podle lékařů mu zachránil život,“ uznal Zeman.

Když přijeli zdravotníci, situace nebyla o moc lepší. Po chvíli se ale situace začala zlepšovat. Luboš Vala začal pomalu komunikovat. Podle zdravotníků byl ve stabilizovaném stavu a vše by mělo dopadnout dobře. Až další vyšetření prokážou, co bylo příčinou náhlého kolapsu.

Jen tak pro pořádek. Kolín s účastníkem ČFL prohrával po první půli 0:1. „Zápas to byl z obou stran velmi dobrý. Soupeř hrál výborně. Kromě jedné branky nastřelil ještě břevno a tyč. To ale není podstatné, podstatné je to, aby byl Luboš Vala v pořádku,“ přeje si Vladimír Zeman. To je přání všech. Nejenom jeho.