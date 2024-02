„Začátek utkání byl opatrný a spíše jsme pro nás neznámého soupeře okoukávali. Postupně jsme přebírali otěže zápasu a soupeře začali dostupovat a být více na míči. Z toho začaly pramenit naše šance, když začala chybovat domácí obrana. Ovšem první šanci sami před gólmanem jsme nedali. Přibližně ve 13. minutě se už měnilo skóre, kdy se nám podařilo využít brejkovou situaci a vsítit gól do prázdné branky po doklepnutí. O chvíli později jsme soupeře přečíslili a zvýšili na 2:0. Hra se přelévala a i domácí měli své šance, ale náš gólman odolal a šance zneškodnil. Ještě do poločasu se nám povedlo po centru z lajny zvýšit na 0:3,“ popsal první poločas přípravného utkání trenér Sokolče Jan Hlavatý.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali dalších pět hráčů a na hře se to nepatrně projevilo. Soupeř začal více tlačit a být nebezpečný. Nicméně jsme to byli my, když jsme opět po rychlém protiútoku zvýšili na 0:4. Soupeř o pár minut později ukázal svou kvalitu a po naší nepřesnosti snížil na 1:4. Poté se hra hodně kouskovala a hrálo spíše mezi vápny,“ pokračoval Hlavatý.

Vítězství v přípravném zápase jej potěšilo. „Výhru jsme již potřebovali, bylo vidět, že kluci byli správně nastavení a chtěli nepříznivé výsledky hodit za hlavu. Což se nám povedlo a byli odměněni cenou výhrou proti kvalitnímu soupeři z pardubického kraje,“ dodal kouč vítězného celku.

Branky Sokolče: Provazník 2, Kozel, Chursinov. Poločas: 3:0.

Sokoleč: Gabriel – Fink, Skokan, L. Hruška, Trumpus – Javorek, Svoboda, Nekvinda, Kozel – Provazník, Chursinov, střídali R. Hruška, Nágl, Hlaváč, Tafel, Duchoň.