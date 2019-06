Milan Matějček z Mělníka patří mezi sudí, na které se po diskutabilním udržení prvoligistů strhla u fotbalové veřejnosti lavina nevole. Za to, že v prvním utkání mezi Karvinou a Jihlavou (2:1) odpustil domácím penaltu, si pak vyslechl nekompromisní ortel i od komise rozhodčích. Ta jej pro příští sezonu vyškrtla z listiny pro profesionální soutěže. „Trest beru, nebudu se na nic vymlouvat,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Deník osmatřicetiletý arbitr, který za tři sezony mezi elitou odřídil šestnáct prvoligových duelů.

Podle trestu to vypadá na váš jasně nejméně povedený zápas. Vnímáte to stejně?

Dostal jsem nominaci na nejtěžší utkání, bohužel jsem ho nezvládl.

Kdy jste si uvědomil pochybení?

Po utkání při rozboru s delegátem. Zpětně bych asi pokutový kop nařídil.

Máte pro chybný výrok v tak důležitém utkání vysvětlení, pokud nešlo o úmysl? Špatné postavení? Nervozita?

Nervozita vůbec. V utkání jsem nenařídil pokutový kop, který mi prostě jako nějaký přestupek v danou chvíli nepřišel.

K vaší smůle nebyl navzdory obrovské důležitosti na utkání videorozhodčí…

Je jasné, že by mě z toho video zachránilo. Ale nebylo tam.

Komise rozhodčích po udělení exemplárních trestů sdělila, že jí je Jihlavy líto. Máte to stejné, nebo jste ten zápas prostě hodil za hlavu?

Snažím se to zahodit za hlavu, nemyslet na to… I když teď je to všechno čerstvé.

Jel byste čistě teoreticky teď pískat zápas do Jihlavy?

No tak to si teď neumím představit.

Fotbal jste sám dlouho hrál. Určitě se dovedete vcítit do pocitů hráčů Vysočiny…

Dovedu, jsme jen lidi a děláme chyby. Jihlava v utkání měla dvě až tři stoprocentní šance a nedala je, ale za vše mohou rozhodčí. Tak to prostě je.

Nepřekvapila vás delegace na tak důležitý zápas? Řada kolegů odpískala v sezoně víc zápasů než vašich devět…

Abych řekl pravdu, tak překvapila, ale celé jaro se mi dařilo, nedělal jsem chyby, odpískal jsem spousty těžkých zápasů bez chyby.

Čekal jste takový trest?

Nečekal, ale po té masáži z novin jsem ho pak už tušil. Bohužel jsem nezvládl důležité utkání a stálo mě to místo. I to je někdy úděl rozhodčího, nejsem jediný, komu se to stalo.

Jaký trest byl pro vás až dosud tím nejpřísnějším?

Nevím, snad stop na dvě utkání.

Předpokládám, že u vás převládá zklamání. Z čeho nejvíc?

Zklamání je obrovské. Nejvíc mi bude chybět atmosféra na stadionech a kluci. Některé mám hodně rád. Ale to je fotbal. Trest beru, nebudu se na nic vymlouvat.

Víte už, na jaké úrovni můžete a případně budete působit v příští sezoně?

Nevím ještě, co bude příští sezonu, teď potřebuji vypnout, na vše zapomenout, i když to bude těžký. Hned si půjdu zahrát fotbal, který jsem nehrál tři roky, a budu se věnovat rodině.

Jak těžký bude návrat na listinu, pokud vůbec bude vaším cílem?

Myslím, že bude ještě těžší, než se tam dostat. Samozřejmě, že to bude můj cíl, když se rozhodnu pokračovat.

Dal jste si v tomto ohledu nějaký termín, do kdy chcete mít jasno?

Třetí liga má seminář první týden v srpnu, do té doby je času dost. Uvidím po dovolené.

Počítáte s tím, že u spousty fanoušků už budete zaškatulkovaný jako rozhodčí, který pískal podle nějakého zadání? Jak se takové pověsti zbavit?

To utkání je volně přístupné pro všechny na webu, každý se na něj může podívat. Jde tam pouze o nenařízení pokutového kopu.