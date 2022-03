Sokoleč tabulku vede jen díky lepšímu skóre před Pšovkou Mělník. Její podzimní spanilá jízda byla ale velkolepá. Tým táhli střelecky především oba forvardi – Marek Ramšák a Lukáš Křivánek. Prvně jmenovaný nastřílel jednadvacet gólů, druhý jen o pět méně. A oba jsou nejlepšími střelci soutěže. Jenže právě o Ramšáka Sokoleč v zimní přestávce přišla, pětadvacetiletý fotbalista zamířil do Rakouska. „Je to pro mě nová výzva,“ uvedl ke svému odchodu Ramšák, který hrál mimo jiné za Poříčany, Velim nebo Český Brod.

V takových případech hráči odcházejí do zahraničí bez náhrady, což může být často kámen úrazu. „To mě na tom mrzí. Snad jsem to ale Sokolči splatil těmi góly,“ uvedl Ramšák.

S jeho odchodem se musel smířit i trenér Jan Hlavatý. „Je to oslabení,“ prohodil už během přípravy kouč lídra tabulky. Další odchody se ale nekonaly, a to ho může těšit. „To je jediný odchod. Vrátil se po zranění Lukáš Svoboda, který nehrál celý podzim, a naplno se s námi zapojili dorostenci Provazník a Dymeš. Oba jsou pracovití, mají chuť a jsou to Sokoláci,“ uvedl na jejich adresu Hlavatý.

Přestože je tým Sokolče na první pozici, slovo postup je u trenéra téměř zapovězené. „To je pro nás úplně vzadu,“ zdůraznil kouč Sokolče. „Každopádně je naším hlavním cílem hrát pěkný fotbal, rvát se zápas od zápasu a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl kouč. „Měli bychom hrát nahoře,“ přidal.

Aby také ne. Mužstvo hraje pohledný fotbal už dlouho, diváky baví ofenzivou a dává velké množství branek. A pokud je nestřílí zrovna Ramšák, najdou se další – Křivánek, Snop, Javorek nebo mladíček Provazník. Mužstvo je vyvážené, nechybí zkušenost, mládí ani dravost nebo fotbalovost. Soupeři se mají rozhodně čeho obávat.

Trenér Hlavatý byl hodně spokojený také s přípravou na jarní odvety. „Tréninková část byla hodně slušná. Navíc jsme měli super soustředění, kde bylo všechno super. A dík patří také velimskému klubu za to, že jsme mohli využívat jeho areál – umělku a ovál. Tam jsme převážně trénovali,“ podotkl kouč prvního celku tabulky. „S přípravnými zápasy to bylo takové nahoru – dolů. Mrzí mě hodně inkasovaných gólů, s obrannou fází nejsem spokojený. Dopředu je to dobré, tam se nám daří. Už se těšíme, až to vypukne,“ vyhlíží jarní odvety Jan Hlavatý.