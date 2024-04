Jen se zúčastnit a nemít nejvyšší ambice? S tím na kapitána týmu Magna Exteriors Nymburk Tomáše Vojtíška nechoďte. Jeho tým bude usilovat o co nejlepší umístění v dalším ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku v Polepech příští úterý.

Tým Magna Exteriors | Foto: Deník

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Je to příjemné zpestření času s kolegy i mimo práci, ještě ke všemu v podobě sportu a také zkušenosti s touto akcí z minulého roku.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Já osobně neumím jít do ničeho se pouze zúčastnit, takže pro mě „coubertinovská“ slova nemají prostor ve slovníku (smích) a doufám, že to tak má celý tým.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Tým je složený napříč firmou a různými odděleními. Každý dodá svoji kreativitu, ať už je jakákoliv (smích). Postrachem soupeřů bude rozhodně náš brankář, lépe řečeno „zeď“ Jan Mareš.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Převážně jsou to TOP světoví hráči i ligy, o kterých mluví asi každý. Občas zabrousíme do „naší“ České ligy a pošpičkujeme se na téma Slavia vs. Sparta (smích).

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Na tento turnaj, čili v malé kopané, Lionela Messiho, i když Messi vs. Ronaldo jsem celkově více na straně Cristiana. Pro tento turnaj Messi.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Já osobně jsem fanouškem Liverpoolu, takže by se mi líbil nějaký zápas v boji o titul na Anfield Road, nebo Dortmund vs. Bayern. Ale na tomto výběru by se případně podílel celý tým.