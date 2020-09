Semice – St. Boleslav 4:2

„Byl to hodně dobrý zápas, velice dobře hrál i náš soupeř,“ chválil oba týmy vedoucí semického mužstva Miroslav Čepelka. „Soupeř se ujal vedení, ale my jsme dokázali brzy skóre dorovnat. Také po změně stran skóroval jako první hostující tým, my jsme vyrovnali z pokutového kopu. Měli jsme ve druhém poločase více šancí než protivník, ten měl jednu velkou příležitost. O osudu utkání jsme rozhodli v posledních pěti minutách. Koštíř přeloboval gólmana a pojistku přidal v poslední minutě Cáska. Dobře zachytal Sahula, který výborně zastoupil Terče,“ řekl Čepelka.

Branky: 29. Jareš, 79. Bříza (z PK), 86. Koštíř, 90. Cáska – 26. Moravský, 60. Tesař. Poločas: 1:1.

AFK Sokol Semice: Sahula – Bříza, Novák, Kohl (46. Kubela), Rychtařík (74. Blažek), Kamlach, Cáska, Drahorád (60. Hylmar), Vavřík, Kudrna, Jareš (46. Koštíř).